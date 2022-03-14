早盘市场继续回落。周末的消息面还是偏空





第一是国内的疫情影响。





多点爆发。一个值得注意的信号是国内开始上架自测的试剂盒。核酸检测的权限下放，意味着距离真正意义上的开放就不远了。尽管这个过程不会是一刀切，也一定会有各种困难。但是没办法，这是势在必行的一步。





保证经济活动的正常进行和经济的发展，是所有问题的基础。我们的动态清零政策和高强度防疫，已经给国内的疫苗注射和特效药研制争取了足够长的时间。接下来就要看最后一哆嗦了。对于整个医药板块来说，特效药才是未来的重点机会。





第二是2月社融等数据的大幅不及预期。





社融对比预期基本上就是腰斩的状态。这个毫无疑问是利空，尽管有春节的因素在，但客观上非常明显的摆明了就是对经济增长的未来预期不坚定，导致老百姓和企业都不愿意进行贷款。





当然这事儿不是完全的利空，数据差已经是既成事实，接下来反而会成为宽松政策的基础。包括国家今年的增速目标给到了5.5%，接下来就看货币政策怎么接招了。同时各地的地产也在陆续松绑，可见经济刺激政策都在加码。





第三，就是俄乌冲突还在继续，这个不评价了





从盘面上看，市场还是继续调整，其实目前能看到的利空对盘面的影响不大，需要特别注意的是北上资金的动态。以往北上都是内盘大跌，外资大买，但上周开始出现的连续下跌中，甚至反弹中，外资都在大幅度的卖出。今早北上资金继续出逃，上午净流出75亿。





目前美国已经开始通过打压中概股来施压港股，进而刺激外资进一步回流美股。这个对于A股来说，尤其是蓝筹股，会是一个巨大的压力。