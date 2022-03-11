昨天咱们在收评说的很明确——





一方面，反弹是弱势的，肯定会有反复，另一方面，有了周三的深V和周四的高开震荡，创新低的概率不大了。尤其还有二十余家公司发布了月度业绩数据，这是非常罕见的信号。相当于上市公司给自己的业绩摇旗呐喊。也是市场见底的重要信号。





今天市场再一次上演的探底回升就是对我们策略最好的佐证。





从最近两天的走势上看，我觉得大家明确两个点。





第一，从市场的角度来说，风险并没有完全解除：俄乌冲突+国内疫情是目前最大的两个黑天鹅，影响不可控。从这几天A股随着外围市场上蹿下跳就可见一斑。这两个因素可能导致随时出现盘中的大幅波动。





第二，从监管的角度而言，很可能进入到一个被动的底部。什么意思，这几天基本上都是郭嘉队出手护盘的。今天中金涨停，带动了券商，成为了午后整体行情回暖的关键因素。这很可能意味着当前位置就是必须死守的相对低点，也许未来还会反复震荡，但再出现极端情绪，郭嘉队必然会出手干预。尤其在没有更大的利空的背景下。





当然，从远期来看，俄乌冲突所构成的影响可能会更远。这也是大家去关注今年整体行情的一个非常重要的支撑点。





首先，原油和天然气等能源商品自俄乌冲突后急剧涨价。其次，除了小麦等受俄乌冲击影响导致供应中断，实际上去年以来，在原料涨价和多国限制化肥出口的背景下，全球农产品已经进入上行通道。此外，能源涨价上涨可能会导致农产品在化肥成本推动下进一步涨价。历史上来看，农产品与化肥长期价格走势基本同步，而石油和天然气又是尿素等重要化肥的主要上游原料。





事实上，去年压制行情的就是输入性通胀。





而从历史上看，历来滞涨也是行情最大的杀手。





1973-1974年第一次石油危机阶段，以美国为代表的全球主要经济体陷入滞涨阶段。在此期间，美联储在1974年3月-7月短短五个月时间持续加息了近400BP。美股在这次滞涨阶段经历了近一年的单边下跌。如果俄乌战争黑天鹅演绎成全球滞涨的灰犀牛，中国经济和A股市场恐怕难以独善其身。





尽管国内经济和政策均强调以我为主，但实际上海外需求对中国出口的支撑是过去一年国内经济的重要拉动力，出口韧性是稳定我国上半年经济不可或缺的力量。此外，海外滞涨既有可能导致美联储加息节奏和幅度加快，尽管国内通胀压力相对不那么大，国内货币政策也难有较大进一步宽松空间。当然，以我为主的大背景下，A股市场的波动或相对港股等国际资金主导的市场来说或存在一定的优势。





但无论如何吧，这些因素会随着时间的推移慢慢的显示更多。





总的来说，市场开始进入震底模式了。