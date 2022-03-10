昨晚外围的大涨，导致A股大幅高开，然后也就仅仅局限在大幅高开了。





你说他是弱势反弹吧，从点位上来说，力度不小。





但是你说他强势吧，从技术上来说，仍然处于趋势线下方，等同于强势的超跌反弹，但没有修正目前破位的本质。





从量能上说，只有开盘头五分钟出现了明显的放量，市场在接下来的拉升和震荡中，成交量保持的非常克制，甚至相比于昨天还出现了明显的缩量。





所以我们更倾向于今天就是被外盘带动的一次弱反弹，着实是没有太大的含金量。





从板块上看也是如此，医药是全面爆发，要是今天最猛的板块没有之一，中国医药一字涨停，封板超百万手，公司拿下辉瑞特效药代理权。也成为了今天整个板块的起爆剂。





与此同时国内外的疫情确实是仍然存在压力，前期的热门股雅本化学、九安医疗走强。国内的疫情大家都知道，海外方面，韩国新增新冠确诊病例327549例，连续第二天超过30万例。新冠病毒变异株奥密克戎正在韩国持续肆虐。





但除了医药之外，其他板块如基建，多胎，东数西算都是分化的，基本上就是无争议的龙头无争议封板，然后二梯队就开始剧烈分化，呼声最高的东数西算收盘却只有二家涨停都是没悬念的，基建这边也没悬念，北方国际，瑞和股份，黑牡丹（叠加东数）连板，东数的城地香江一字板，多胎的长江健康一字板（叠加医药）。





实际上从连板票的走势上看也是如此，强势连板基本都顶了一字，超跌的也是趁机高开，在如此好的氛围下，其实也容易被坑。昨天11家连板，今天7家连板，3家高开低走大坑。





所以基本上说就是一个弱势的跟风反弹，甚至情绪上的修复都只能说是刚刚开始，没有看到什么实质性的推进。





目前看有了昨天的深V和今天的高开震荡，创新低的概率不大了。尤其昨晚还有二十余家公司发布了月度业绩数据，这是非常罕见的信号。相当于上市公司给自己的业绩摇旗呐喊。也是市场见底的重要信号。





但还是需要指出的是，目前真正面对的问题没有解决——





国内的疫情目前还在抬头，这对于很多复苏型的行业都有影响。虽然我们认为影响都偏短线，目前的行情，比如说旅游消费等，在疫情没有结束的背景下，涨多了一定会跌回来，但跌多了必然要拉起来。这就是对于今年国内开放的预期的反馈。但就短线而言，毫无疑问心理上是存在压力的。





另外，就是俄乌的问题还没有解决。海外的反弹主要建立在谈判的基础上，但黑天鹅还在。





最后就是量化是导致近期单边走势的核心问题，这个一时半会没啥好办法。而黑天鹅只要还在就随时可能因为量化盘形成极端情绪。





所以当前市场的反弹，可以参与，但一定要把防风险放在首位