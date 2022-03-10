今天A股好兴奋，这才多大点儿阳光，就这么灿烂，可能是前面压抑得太狠太久了。





反弹的强度见仁见智。从点位上来说，力度不小。





从技术上来说，仍然处于趋势线下方，等同于强势的超跌反弹，但没有修正目前破位的本质。





从量能上说，只有开盘头五分钟出现了明显的放量，市场在接下来的拉升和震荡中，成交量保持的非常克制，甚至相比于昨天还出现了明显的缩量。





所以说，是一个强势反弹，但是称不上完美。不过从今天好些近期杀跌的大票见缝插针迅速涨停看，人气上面的修复确实是开始了。这个符合昨天咱们的判断。





后面指数即使再次进入震荡，应该是不会创新低了，说明在这些票里的资金心目中，估计有前面被“误杀”的不甘。尤其昨晚还有二十余家公司发布了月度业绩数据，这是非常罕见的信号。相当于上市公司给自己的业绩摇旗呐喊。也是市场见底的重要信号。





但还是需要指出的是，目前真正面对的问题没有解决——





国内的疫情目前还在抬头，这对于很多复苏型的行业都有影响。但是我们认为影响都偏短线，目前的行情，比如说旅游消费等，在疫情没有结束的背景下，涨多了一定会跌回来，但跌多了必然要拉起来。这就是对于今年国内开放的预期的反馈。





另外，就是俄乌的问题还没有解决。海外的反弹主要建立在谈判的基础上，但黑天鹅还在。





最后就是量化是导致近期单边走势的核心问题，这个一时半会没啥好办法。而黑天鹅只要还在就随时可能因为量化盘形成极端情绪。





所以当前市场的反弹，可以参与，但一定要把防风险放在首位