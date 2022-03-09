算是历史上罕见的急速深V了。





今日下午13点38分到13点48分，10分钟上证大跌百分之2，大跌70个点，这是2015年以来最罕见的快速下跌，最低见到3147点，恐慌盘被杀出来的同时，量能同步放大，然后资金开始清理战场，尾盘来了一个110点的惊天大逆转，尾盘上证收于3256，属于多头最漂亮的反击





而创业板下午同样是100点的大逆转，收于2566





市场到底发生了什么？





从盘面上看，中午我在午评里面提示了下跌动能收窄，一般而言，大跌的全周期会复现一种量能：放大——萎缩——放大的过程。对应资金的心态是：破位跑路——杀跌动能逐渐衰竭——死多头缴枪完成最后一杀。





中午以当时的形态和量能情况，在午评中提示大家不要接飞刀就是出于这个原因。而午后的深V说实话是预料之外，但是确实是情理之中的。





从逻辑上看，午后的急速杀跌，极有可能是一波融资盘的清盘。叠加大量恐慌资金的离场。我看有不少分析将这种急速杀跌归咎于这几年的金融化——全民基金之类的。毕竟恐慌情绪蔓延，最有可能的就是通过这种模式引发踩踏。





但我认为这种逻辑，更多的是站在事后的角度马后炮而已。这就和早几年某些官媒动辄将A股不好归咎于散户投资者一样。动辄就是需要投资者教育。典型的高高在上的官僚思维。





A股真正的问题不是不让资金跑路，而是如何让资金对A股市场更有信心。





美股也有单日暴跌，为什么事后看没有踩踏，不外乎十年牛市让更多的资金坚信未来还能涨起来。A股呢，十年3000点。就这，你还要把暴跌的责任归咎于基民和散户？





不可否认的一点是量化的深度参与，还在强化市场的某些特征，这个我们去年就讲过，量化资金的深度参与，在强化某些时刻市场的极端情绪。今天盘中的暴涨暴跌就是这种情绪最好的体现。但是不是要一棍子打死，似乎也是大可不必。





还是那句话，A股的问题不是不让参与者走，而是如何让他们不想走。但这又不是一朝一夕的事情了。





回到盘面上，深V很好，但是还不够，继续修复道阻且长，甚至目前远远达不到修复形态破位的阶段。明天市场很重要，会决定接下来几天市场的人气。





我认为阶段性低点很可能就在这里。但是不要太过于乐观。因为最关键的问题是，技术性的形态修复掩盖不了实质性的问题——





第一，俄乌冲突仍然在持续。





第二，国内疫情呈现多点抬头的迹象。





这都对经济复苏产生影响。同时，量化盘的持续存在会导致任何时候都可能会有极端情绪被放大。这些因素对于仍然处于破位阶段的市场都很重要。





所以明天的走势很关键，能不能实质性的反弹抵消情绪上的缺口，才是决定接下来行情的关键。