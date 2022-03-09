央妈把私房钱拿出来都没能挡住市场下跌.





还是昨天那句话，支撑这种事儿就是一层窗户纸。你看着轻飘飘的没啥卵用，但真的一旦捅破了就覆水难收。技术上的破位需要大量的时间去修复。眼下的市场就是在偿还过去两天软骨病欠下的债。





对于隔夜的消息来说，确实是挺有分量的，央妈的这个操作相当于变相降准，同时补充了财政，这对于后疫情时代的经济复苏来说，是重磅利好，但奈何A股看得是情绪。





早盘两市只有700多家上涨，绝大多数股票仍然处于下跌中。





但往好的地方看，2/3的下跌集中在3%以内。市场的跌幅在明显的减缓。





同时成交量上开始呈现明显的缩量，应该被视为做空动能衰减的信号。想想也是够了，创业板高位调整下来，跌幅有30%了，堪称一波小熊市。要知道18年贸易战期间，市场的跌幅也只不过如此。





但最关键的问题是，技术性的跌幅减缓或者形态修复掩盖不了实质性的问题——





第一，俄乌冲突仍然在持续。





第二，国内疫情呈现多点抬头的迹象。





这都对经济复苏产生影响。





盘面上的热点只剩下煤炭和半导体继续死扛，主要还是消息面刺激，但考虑到跌幅版的情况——能源金属、医疗服务、三胎概念、辅助生殖、托育服务、数字货币等板块跌幅居前——这几天基本上就是一日游，所以说实话，参与价值，至少是性价比不高。





所以给大家的建议还是耐心等待。