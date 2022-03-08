上涨445只，下跌4176只，平均跌幅3.1%；合计成交1.1万亿，跌幅3%以上有2602只，跌幅超过10%上百家。你以为昨天是最惨烈的时刻，然后今天——哒哒~惊喜来了。





怎么说呢。。。。绝活！摆烂这方面，你永远可以相信A股。





当然，你要说找借口，接口总是有的。俄乌第三轮谈判没进展，美股又崩了。然后欧股也崩了。然后。。。





有时候想想，可能我们对A股太苛刻了。一天天骂A股不争气。





其实看问题要分两面。A股确实不争气，但是它有优点啊——它特么仗义啊！





你看看他多仗义。美股跌了咱要跌，欧股跌了也要跌，亚太市场跌了必须跌，新兴市场跌了绝逼跌——绝不让任何一个小朋友感到孤单，在下跌的路上你永远可以相信有A股与你相伴。





建议改名“极致仗义指数”，简称“致仗”





白酒这种领跌品种今天跌幅最少，白酒早盘超跌反弹。然后昨天领跑的种业、锂矿、三孩等等品种今天大幅度的领跌贡献了一批跌停板。





怎么说呢，你说先跌的已经开始超跌反弹吗？但是整体市场并么有止跌啊，没跌的反而跌幅更大了。况且完全是存量搬家式的移仓。





今天早盘看有朋友问会不会一口气到2800。





我觉得那倒不至于，目前主要是外围情绪比较极端，尤其俄乌冲突导致的调整。但是从A股自身来说，国内的环境反而没变。政府工作报告给2022年的增长目标还超了市场预期。所以单纯从跟跌的角度来讲，大幅度下行的可能性不大。





尤其目前很多品种，已经处于超跌的状态，只要消息面没有进一步变化，很多品种深跌就是机会





但说到底这些都是理论上的，A股的牛逼之处就是永远有超纲的惊喜。别的不说，技术破位和很多龙头品种的强平压力，都会带来调整时间的延长。目前最应该做的，就是耐心等。不要赌底部





不要接飞刀、不要接飞刀、不要接飞刀。





今天消息面最猛的是镍价暴涨，国内青山控股被外资围剿了。





说实话对青山这家公司了解不多，但国内企业做套期保值确实是常态。套保这块，历来争议很大，不做没法对冲风险，做了就有可能是这种赚小钱亏大钱的情况。





另外镍从前五六十万一吨，在新能源行业兴起以前，只要用在不锈钢。据说不锈钢上的工艺改良就是青山的创造发明，改良以后的工艺对镍的需求大大减少，直接让镍熊了十几年，从最高60万跌到了6万多。。。就这种熊法，企业亏出心病，也是正常。





只能说，咱们国内的企业用金融工具做的是风险对冲，而人家外资是拿着金融工具直接当屠刀用。你想着的是怎么对冲风险，人家想的是怎么要你命。





很多东西，确实还是要不断的发展和学习。



