早盘两市低开低走，创业板指跌超3%，沪指跌超1%失守3400点，创2月8日来新低；截至午间收盘，上证指数跌1.48%，深证成指跌2.67%，创业板指跌3.43%创年内新低；





消息面其实还是之前讲的问题。





两会的政府工作报告已经公布。虽然说今年的GDP目标是5.5，相对是历史最低。但从报告上能看出来，2020年的新冠低点，以及2021年的复苏反弹都是不合理的。市场肯定还是要缓慢回到合理的状态。目前对于国内来说，5.5实际上就是疫情前制定的新常态。





不能说太差，但是也谈不上好，毕竟之前一直认为6%才是经济增速的底线。只能说后疫情时代，国内制造业确实是仍然承压。但是从今天盘面的板块来看，5.5并不是下跌的原因。





甚至可以说，两会带动的三胎概念，成为了今天硕果仅存的上涨方向。





盘面上，受消息影响，三胎概念、辅助生殖、托育服务板块掀涨停潮，共同药业、达嘉维康、和晶科技20CM涨停，美盛文化、长江健康超20股涨停；





真正要命的还是乌东局势+疫情，尤其国内疫情，周末山东，上海多地又有抬头。





导致早盘所有与复苏相关的板块都形成了一轮暴跌。机场航运、景点及旅游等板块下挫，与之对应，新冠治疗概念继续活跃，河化股份5连板；





这行情真的不知道怎么说了，尤其是利空，新冠到今年三年了，但看上去仍然任重道远。而且后续每一次的感染数据抬头，都会带来更大的对于复苏的压力。





现在有点类似于2020年的三月份，当时是新冠刚刚蔓延到全球然后美股接连熔断，现在是俄乌局势大背景下充满不确定性导致全球大跌，一样的还是新冠相关在大涨，只不过当时涨的是口罩为代表的医疗物资，现在变成了特效药的原料药，历史是多么的相似





对于目前的盘面来说，跌下来确实是会有低点，这个没问题。但是第一，导致下跌的因素是不可预测的随机数，所以谈不上真正出清。





第二，创业板下跌中继坐实了，要企稳需要时间。