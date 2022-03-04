周五整体市场还是偏弱，午后在电力板块的刺激下一度走出拉升，但无论是成交量还是个股上的进取都差得多，电力股无一涨停，最终也导致了指数的进一步回落。





短线我们的观点还是不变——疫情+俄乌冲突不确定性太强，并且这两点的风险也太高，都在压制市场的风险偏好。而与此同时两会期间暴涨暴跌的可能性也不大。所以还是在震荡中把握埋伏的机会。





对于未来反而大家没必要过分的担忧。历史统计来看，A股在历年全国两会前后均有着较为积极的市场反应，且往往伴随着明显的风格切换：从两会之前的风险偏好提升，成长股和中小盘占据优势；到两会期间窄幅震荡，消费风格表现较好；再到两会之后的风格切换，消费稳定风格和大盘股涨幅居前。





尤其从历年两会周期A股走势来看，最近涨幅较高的年份是2015和2019年，这两年也是近两轮稳增长政策发力之年。





根据地方政府工作报告，稳增长是今年经济工作的重中之重。





从官方的数据来看，1月社融及2月PMI数据显示，“宽信用”初步显现，不过考虑到当前需求回升的趋势并不稳固，特别是面对2021年二季度较高的基数水平、目前复杂多变的外部环境、国内疫情散发及房地产趋势性下行的内在惯性，政策调控仍应给予需求较高的关注与呵护。





而在防范化解金融风险取得重要成果的背景下，宏观杠杆率明显下降的情况下，进一步压降杠杆的必要性明显降低，这为推动宽信用以呵护需求创造了良好的宏观环境





实际上这一点从近期地产的各种松绑迹象可见一斑。因此外部因素导致的短期震荡并不可怕，反而可以关注两会带来的政策机会





那么两会会带来什么样的主题性机会呢？





历年地方两会和中央经济工作会议强调的方向和全国两会高度重合，可用于预测全国两会热点。





1）今年地方两会强调的基建、数字经济、大众消费、医药和碳中和板块有望成为今年全国两会的重点；





2）2021年中央经济工作会议强调的形成实物工作量和跨周期调节两个重点有望在全国两会有所体现，分别导向传统基建、消费板块与新基建、数字经济、碳中和板块。





所以，接下来这几天的关键，就是重点看相关领域的政策表述，以及震荡中的埋伏机会了。