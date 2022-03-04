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耐心等待风险出清

(2022-03-04 12:20:22)
转载
基本上这几天市场就完美诠释了历次原油启动的结果：

原油拉升，分流题材股，指数涨的吭吭唧唧，个股跌得稀里哗啦。然后等原油拉不动了，原油股开始下跌，指数跌得更惨。

俄乌冲突导致的油价飙涨到昨天突然戛然而止。

俄乌第二轮谈判结束，俄乌双方就临时停火，建立人道主义通道达成一致，伊朗原油可能重回市场，美联储主席鲍威尔又意外放鹰！声称将不惜一切稳定物价。原油价格应声下跌，兰天然气俄乌谈判后暴跌超10%。

今天早盘通源石油从涨停到跌停，一碗大面，基本上就是整个石油+天然气品种的代表。

受到原油股大幅度调整的影响，沪指大幅度低开之后下行。创业板再一次击穿2800点下行。前天我们讨论的是沪指和创业板能不能站上短期的压力位。结果两天之后的今天，创业板又快把底裤给跌没了。

盘面目前只有医药和农业涨势居前。尤其是三胎概念。

短线我们的策略很明确——耐心等待。

观点还是不变——疫情加俄乌冲突不确定性太强。两会期间暴涨暴跌的可能性不大。

短线的很多波动除了重要事件，就是两会议题带来的短期炒作，意义都不大。

还是耐心等待会后，市场风险出清再说。

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