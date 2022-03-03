俄乌冲突、国内两会，基本上三月份A股进入一个大事件的密集窗口期。我们认为这很可能是短线市场缺乏上攻意愿的原因。





尤其俄乌冲突，现阶段市场对于战争的表现主要是周期股和港口类的上涨，这符合我们之前给大家的分析。





但是需要注意的是，周期的上涨，是否意味着会进一步推高国内的滞涨压力？这是要特别警惕的。尤其近期中端企业的乏力是否与这些因素相关。





原则上，地缘政治冲突升级的宏观影响都是“滞胀性质”的，尤其是俄罗斯和乌克兰两大原材料出口大国。——一般情况下，地缘政治冲突会降低生产和贸易效率、将供给曲线“左移”——即边际压低产量的同时、推高价格。两国间互相制裁对增长和通胀影响的原理也大致相同。





俄乌冲突可能短期推高全球表观通胀水平，尤其是能源、农产品、及金属制品价格。——OEC统计，俄罗斯/乌克兰是原材料出口大国，尤其石油制品（包括石油、天然气等，2019年两国出口量相加占全球总贸易10.9%）、谷物（总出口占比达全球贸易15.7%）、及金属制品（基础金属出口占全球4.2%左右）。其中，2019年欧盟及土耳其等国家对两国的进口依赖度较高——俄罗斯向欧盟石油制品出口占欧盟相关产品总进口额的30.3%。同时，受全球供需短期错位的影响，石油、农产品、及金属制品进口大国都可能受短期通胀压力上升的影响——其中也包括对俄乌直接进口敞口不高的美国。





尽管毫无疑问中俄贸易会创新高，但价格上必然还是受到全球贸易价格的影响。这些最终都会反馈到成本端，加之国内疫情对于部分地区和行业的影响仍然无法消除。这些因素叠加，对于制造业的影响就必须要重视了。





从今天盘面来看，隔夜美股因为加息预期的收缩——从50个基点降到25个基点——走出一波拉升。美联储的加息节奏放缓，理论上讲对全球市场都是利好，尤其对于成长股来说是如此。但从今天早盘的盘面来看，反而整体市场都是调整，尤其赛道股，是集体调整的状态。





这种反差的盘面，我的理解是三个原因。





第一，还是资金的量不够，这几天反复在说，市场非常明显就是缩量反弹，并没有实质性的放量。成交量不足，首先是题材的轮动加速，再进一步这种高强度的轮动，非常杀伤市场人气。





与此同时，俄乌冲突直接导致能源价格飙涨，对应盘面就是石油煤炭代表的周期股的上涨。而这一类品种的另一个特征就是分流，进一步强化了市场的资金不足。





第二，国内外的两个实质性利空没有解决。海外是乌克兰战争，国内是疫情。这两个因素影响太大，而且不确定性太强。尤其疫情对于实体的影响开始明确显现了。毕竟这不是疫情的第一年，很多实体在反复封闭下有点扛不住了。





第三是两会将至。历来两会前市场的表现都非常一般。而会后普遍是上涨。





这三个因素最终导致了市场的震荡走弱，尤其创业部所代表的题材股，在权重的分流下进一步走弱。





除此之外，既是我们在前文强调的，输入型通胀的问题。这对于中端企业来说，是否意味着压力的增大。毕竟去年最大的问题就是滞涨。





现在看，各个地方的楼市已经开始开闸，银保监会boss前几天的表态格外耐人寻味。





如果从这几个角度来说，那么现阶段所谓的几个利空，都是遮羞布。真正压制市场的逻辑，仍然是实体方面的疲弱。





最大的看点，就是两会会传递出什么新的政策信号了。