隔夜美股因为加息预期的收缩——从50个基点降到25个基点——走出一波拉升。美联储的加息节奏放缓，理论上讲对全球市场都是利好，尤其对于成长股来说是如此。但从今天早盘的盘面来看，反而整体市场都是调整，尤其赛道股，是集体调整的状态。





这种反差的盘面，我的理解是三个原因。





第一，还是资金的量不够，这几天反复在说，市场非常明显就是缩量反弹，并没有实质性的放量。成交量不足，首先是题材的轮动加速，再进一步这种高强度的轮动，非常杀伤市场人气。





与此同时，俄乌冲突直接导致能源价格飙涨，对应盘面就是石油煤炭代表的周期股的上涨。而这一类品种的另一个特征就是分流，进一步强化了市场的资金不足。





第二，国内外的两个实质性利空没有解决。海外是乌克兰战争，国内是疫情。这两个因素影响太大，而且不确定性太强。尤其疫情对于实体的影响开始明确显现了。毕竟这不是疫情的第一年，很多实体在反复封闭下有点扛不住了。





第三是两会将至。历来两会前市场的表现都非常一般。而会后普遍是上涨。





这三个因素最终导致了市场的震荡走弱，尤其创业部所代表的题材股，在权重的分流下进一步走弱。





其实另一个值得思考的问题是，周期股的进一步上涨，是否意味着国内输入性通胀的强化，这对于中端企业来说，是否意味着压力的增大。毕竟去年最大的问题就是滞涨。





现在看，各个地方的楼市已经开始开闸，银保监会boss前几天的表态格外耐人寻味。





如果从这几个角度来说，那么现阶段所谓的几个利空，都是遮羞布。真正压制市场的逻辑，仍然是实体方面的疲弱。





最大的看点，就是两会会传递出什么新的政策信号了。