看到一个比较奇葩的消息！猫科动物国际联合会（FIFe）宣布制裁俄罗斯，呼吁本机构下属的各国分会停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关联的机构参加该组织举办的展会和比赛。





……这都什事啊，说不上墙倒众人推！但这种阿猫阿狗都蹦出来蹭热度的样子是真的难看





A股这边又是震荡的一天，昨天咱们在收评中说了，当前这个位置的争夺很关键。





对于沪指来说，3500点是反弹的第一个重要压力，是打开空间还是继续宽幅震底，本质上就要看市场对于3500的态度。而对于创业板来说，2900点是趋势线支撑位，能否收复，意味着当前位置是短期底部，还是下跌中继。





本质上，当前市场点位对于接下来的行情，都是定性的，所以非常重要，这也是为什么我们反复提示大家要关注近期技术面的波动。





对于今天的市场而言，往好的方面说，整体反弹，尤其个股层面，涨多跌少，全市场只有两家跌停，证明杀跌的动能已经被出清了。但往坏处说，第一是仍然是在关键点位止步不前，选择了退一步。第二是成交量仍然没有明显的放大。





当然，压制市场的因素大家都比较清楚。





一个是香港的疫情。一个是乌克兰的战争。这两件事儿不确定性很大。而且风险非常突出。所以很多板块比如说消费、旅游，情绪是被压制住的。





另一方面，两会在即，维稳的诉求压倒一切，我们统计了05年至今近二十年两会前后的市场表现。





根据历史数据显示，整体上，两会期间，A股整体有所下跌，上证指数表现较好，涨跌幅和上涨概率分为别0.36%和53%；两会后1周，市场普遍上涨，其中，中证500赔率和胜率均最高；两会后1月，中证1000和万得全A指数涨跌幅超5.2%，但其上涨概率略低于沪深300、上证指数和中证500。





简单来说，会前基本上都是下跌，而会后市场整体转好的概率更大。





板块上也是如此。基本上没有成型的反攻板块展开。 而领跑的基本上都是和近期外围乌东重涂关联的避险品种和资源股，尤其油气板块的持续上涨是基于此。但这种涨跌的不确定性太大了。





因此，短线来说，我们认为市场仍然缺乏破局的动力，整体节奏仍然是震底为主。但是个股的人气在逐步回暖。





短线来说，大家看指数就能发现，无论是沪指还是创业板，黄线始终在红线的上方，这代表小盘股的强度高于大盘股，也就是说目前赚钱效应还在中小盘股身上，博反弹的重点仍然是小市值品种的活跃度。





但中长线而言，我们继续看好消费+旅游等品种在当前的布局机会