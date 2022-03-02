外围因素直接导致市场再一次低开。





就像昨天给大家说的，一个是香港的疫情。一个是乌克兰的战争。这两件事儿不确定性很大。而且风险非常突出。所以很多板块比如说消费、旅游，情绪是被压制住的。





尤其两会在即，维稳的诉求压倒一切，我们统计了05年至今近二十年两会前后的市场表现。





根据历史数据显示，整体上，两会期间，A股整体有所下跌，上证指数表现较好，涨跌幅和上涨概率分为别0.36%和53%；两会后1周，市场普遍上涨，其中，中证500赔率和胜率均最高；两会后1月，中证1000和万得全A指数涨跌幅超5.2%，但其上涨概率略低于沪深300、上证指数和中证500。





简单来说，会前基本上都是下跌，而会后市场整体转好的概率更大。





从技术上看，不论是政策表态，还是基本面各种数据都在支撑市场在这个位置构建底部。但是另一方面，显然市场也在显露出明显的压力。像沪指的3500点，以及创业板的2900，这些点位我们反复强调过。





基本上是决定了市场处于底部形态确认还是继续震底的关键点位。但是从过去几次指数的上攻动作来说。资金对于快速突破的兴趣都不大。尤其今天，更实在临门一脚选择低开。





板块上也是如此。基本上没有成型的反攻板块展开。 而领跑的基本上都是和近期外围乌东重涂关联的避险品种和资源股，尤其油气板块的持续上涨是基于此。但这种涨跌的不确定性太大了。





因此，短线来说，我们认为市场仍然缺乏破局的动力，整体节奏仍然是震底为主。但是个股的人气在逐步回暖。我们继续看好中长线口径下，消费+旅游等品种在当前的布局机会