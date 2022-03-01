光明日报头版刊文：中美关系合作共赢的大势不可逆转





作为党媒之一，虽然整个篇幅都在强调上海公报50周年，但是否传递了其他的信号，就不得而知了。加上昨晚外交部的表态，中国在俄乌冲突的立场越来越清晰。





是不是说反俄，其实谈不上，毕竟中俄现阶段有更实际的利益关系。假如毛熊战败，乌克兰加入北约，北约就大大加强了在黑海高加索地区的存在。而众所周知的是高加索地区大量少数民族共和国，比如车臣、达吉斯坦。届时且不谈普京面对国内反对派的压力能不能安然退场，整个毛熊也将面临钝刀子割肉，放干血之后二次解体。





而对于中国来说，很可能就是北方能源进口的压力骤增。但并不意味着国家立场上要支持俄罗斯出兵，中国需要的，就像我们在冬奥会上提出的一样——一起向未来——中立的态度符合现阶段中国自身发展的利益。





但无论如何，2022年。。。或者说后新冠时代的每一年，确实都是见证历史的时刻。只能且行且观察。





而对于A股来说，官媒的这个表态显然是一枚定心丸。





今天三大指数都是出现了明显的跳空上涨。上证指数留下了一个0.26%的跳空缺口，最高点到达3488点





今天有个比较可喜的变化。今天的最高点突破了上周星期五的最高点3480。但有两个问题需要注意。





第一个，是成交量仍然没有放大，包括创业板和主板都在缩量。而且板块出现了明显的一日游节奏。整体看，这个反弹是情绪转暖，但仍然是明显的存量博弈。





第二个，是指数仍然受到关键点位压制，沪指是3500点的密集成交区。创业板是2900点附近的趋势线压力。





所以，创业板和主板接下来这几天的走势很关键，就像上面说的，是底部震荡，还是开始向上走反弹，至少技术上的信号，这几天就要见真章了。





对于后续行情来说，我们认为就算市场保持最强势的状态上攻，仍然要谨慎。目前对于行情来说，最大的两个风险点是非常突出的。





一个是香港的疫情。一个是乌克兰的战争。





这两件事儿不确定性很大。而对于内地来说，两会将至，维稳的诉求压倒一切，从历史上看，两会期间也少有暴涨暴跌的记录。所以整体而言，近期市场还是看震荡为主。





今天盘中光伏和绿电板块表现不错。我们看到受到地缘冲突的影响，德国气候部门提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年，光伏风电将是发力的主要方向。但后半场很多都冲高回落，两方面考虑，第一是是否是远水解不了近渴，第二是是否是存量博弈限制了活跃度。





除此之外，消费开始启动，我们在年前讲过猪肉价格拐点的问题，大家后续仍然值得关注。同时，后疫情的开放预期必然带动消费需求，我们看好今年尤其二季度以后成本端得到控制和终端提价正反馈后的消费股机会。





总的来说， 目前影响走势的因素都是外围因素，反而A股自身和国内的整体复苏节奏尚可。后续随着外部利空逐步出清，A股大方向没有太大的问题。尤其消费股在经历了倒春寒之后，或许又进入了一个比较好的进场机会。