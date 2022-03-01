今天三大指数都是出现了明显的跳空上涨。上证指数留下了一个0.26%的跳空缺口，最高点到达3486点，仍然受制于3500点的压力关口，两市个股普涨。





今天有个比较可喜的变化。今天的最高点突破了上周星期五的最高点3480。突破了3480点，如果今天的收盘价还收在3480点上方。那么短线是有质的变化的。可以判断市场出现了强势状态。





创业板和主板这几天的走势很关键，就像上面说的，是底部震荡，还是开始向上走反弹，至少技术上的信号，这几天就要见真章了。





对于后续行情来说，我们认为就算市场保持最强势的状态上攻，仍然要谨慎。目前对于行情来说，最大的两个风险点是非常突出的。





一个是香港的疫情。





一个是乌克兰的战争。





这两件事儿不确定性很大。而对于内地来说，两会将至，维稳的诉求压倒一切，从历史上看，两会期间也少有保障保底的记录。所以整体而言，近期市场还是看震荡为主。





今天盘中光伏和绿电板块表现不错。这两个板块其实还会有比较长一点的逻辑。因为我们看到受到地缘冲突的影响，德国气候部门提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年，光伏风电将是发力的主要方向。





除此之外，消费开始启动，我们在年前讲过猪肉价格拐点的问题，大家后续仍然值得关注。





总的来说， 目前影响走势的因素都是外围因素，反而A股自身和国内的整体复苏节奏尚可。后续随着外部利空逐步出清，A股大方向没有太大的问题。尤其消费股在经历了倒春寒之后，或许又进入了一个比较好的进场机会。