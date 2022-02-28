今天来看，影响市场最大的因素还是乌克兰战争。





盘面上，受俄乌局势影响，避险板块开盘走强，油气开采、贵金属、港口等板块大涨，CIPS、数字货币概念股持续走强，海联金汇、东方集团等多股涨停；





具体来看，避险资产这边主要还是石油天然气最强，仁智股份、恒泰艾普、首华燃气等等，俄罗斯毕竟是主要产油国之一，制裁一定会带来油价上涨。





同样，SWIFT的制裁带动了新的结算需求，市场把这个目光放在了数字货币，海联金汇直接被顶了100多万手封单开盘，四方精创、信安世纪等20cm等一字开盘。数字货币这块最主要的大家还是要看国内的政策进程。对于俄罗斯来说，更加首选的应该是石油换资源、换轻工业品。这也是之前遭遇欧美制裁过程中，毛熊选择的模式。所以数字货币的短期异动更多的是情绪因素。参与的可行性不大。





军工、黄金继续活跃，这个没啥可讲的，毕竟连核武器都摆上日程了。多说一句，虽然说目前俄罗斯在欧洲撤侨以及谈及核武器，说的有鼻子有眼。但所谓核威慑嘛，必须要让对方相信自己会用才有效。这当然不是说毛熊马上要开启核打击，我们判断普京的表态，更多的是对于北约小动作的警示。要阻断北约继续向乌克兰提供援助的操作，避免乌克兰之于俄罗斯成为阿富汗之于苏联。





同时，很可能意味着在白俄，加里宁格勒及其他西部国境内等方向为了针对北约快速反应部队反制而预备的大批精锐俄常规部队即将与战术核武器部队换防。俄国即将把这批部队调入左岸乌克兰战线重拳出击，对北约常规武力反制威慑改为战术核武器部队替代。





这个猜测，大家可以联系白俄修宪允许国境内部署核武器的动作。说明此行为应为入乌作战之前就已经预演过的应急预案了。





眼下言及核打击还太早，但谁知道呢，毛熊这一仗是输不起的。





新冠药、检测试剂这边还是因为香港疫情，日增要比上当年的湖北了，这个板块还会继续活跃，最主要的还是新冠药为主；





其实很看到，今天外部的消息还是主导了市场的进程。毛熊这边一旦制裁能看到的利好，就是偏北部的港口和石油化工品种。毕竟对华贸易肯定还要加码。





但需要注意一点，就是要应对卢布的汇兑风险。比如说今天安琪酵母，就是一碗大面





当然了，战争还在继续，随时可能会有超预期的因素出现。很多人看到说俄罗斯这两天的进攻迟缓。





自从二战之后，可以说数十年来人类未曾真正再次的在百万人口的现代化都市之中进行过攻坚战。 比较接近的只有俄军攻打车臣首府，以及美军进巴格达。但是前者人口稀少，远谈不上巨型城市。后者的政府及军队在美军进来之前已经放弃建制和组织度，沦为散兵游勇的恐怖袭击。 所以数十年来人类未曾试验过在现代混凝土高楼大厦遍布的百万人口巨型城市执行攻坚战的经验。 更不用说乌克兰在基辅地域被合围的部队里有整建制的装甲旅





毛熊为了避免更严重的人道主义问题，也在开战伊始就避免针对民用建筑的供给，像打车臣那样用重火力摧毁所有当面射击依托建筑物是不可能的。





乌克兰军队再怎么弱，在基辅地域也有相当的机械化部队以及作战能力可能较强的内务部队。再加上近三百万人口和数不清的混凝土大楼。其实力完全可以看作是一头战争巨兽。





但就像前面说过的，普京和俄罗斯是输不起的。





只能说，我们正在见证历史。