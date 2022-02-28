影响市场最大的因素还是乌克兰局势，避险资产冲高之后高位震荡，非避险资产这边主要还是赛道股、新冠药物、新冠检测、数字货币等活跃，盘中题材热点也轮动较快，这个时候追高容易回落，最好的策略还是低吸保证自己足够低的成本；





具体来看，避险资产这边主要还是石油天然气最强，仁智股份、恒泰艾普、首华燃气等等，同样，SWIFT切换的数字货币，海联金汇直接被顶了100多万手封单开盘，四方精创、信安世纪等20cm等一字开盘，没有啥参与价值，军工、黄金继续活跃；





新冠药、检测试剂还是香港疫情的失控，日增2万多例要比上当年的湖北了，这个板块还会继续活跃，最主要的还是新冠药为主；





理矿盘中有消息刺激，正在大幅度拉升......





总的来看，市场围绕着新冠、锂电以及乌克兰局势相关的品种进行博弈。





对于外围局势这边，只能说情况比较复杂。美国显然是想把乌克兰变成当年的阿富汗，拖俄罗斯进入一场持久战。





然后俄罗斯这边两个表态，一个是普京表示俄罗斯战略威慑力量转入特殊战备状态。另一个是俄罗斯开始从西欧诸国撤侨。俄罗斯的用意我们认为是两方面。





一是对北约部署的快反部队（NRF）的回应，北约这个举动是前所未有的，是北约首次，四万快反部队，大量重装备，先进装备，海陆空部署到波兰及俄罗斯周边，虎视眈眈，既可以牵制俄方现有军事力量，又随时可以根据俄乌战争的进展进行反应，甚至突袭。对于这个潜在的威胁，俄方当然不能忽视，战略威慑力量进入特殊战备状态，就是一个强硬的回应，也呼应了普京战前的讲话——如果有人试图介入，将得到前所未有的回应。





二是向外部暗示了俄方对此次俄乌战争的战略决心，也就是说，不管你欧美如何制裁，你北约如何直接或间接参战，俄罗斯都是不会允许此次俄乌战争以失败告终的，为此可以倾尽所有，正如普京的名言——如果俄罗斯没有了，这个世界存不存在又如何呢，相关方都请掂量掂量。





核威慑的基础就是要让所有人相信你会动用核武器，而有意思的事当威慑值最大的时候，反而是最不需要动用的时候。就目前而言，核大战言之尚早。但需要注意的是在俄罗斯有业务的公司要特别回避。





主要要应对卢布的汇兑风险。比如说今天安琪酵母，就是一碗大面