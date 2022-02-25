美股昨天大逆转，然后A股又感觉自己行了。周五收官四大指数全线上涨，创业板涨超2%





市场上涨了，看不少人一片歌舞升平，我给浇盆冷水。





非要评价今天的反弹，我只能说是“非理性下跌之后的非理性反弹”——跌得没头脑，弹得不高兴。





先问问自己，凭什么涨？除了开盘头小时的放量，周五的后三个小时，成交量都是肉眼可见的低迷，不说是近期的地量，也远低于本周初反弹的整体成交。说明什么呢？说明资金对这个反弹本身是谨慎的。





如果说反弹，就要说昨天为啥跌。那么昨天为啥跌呢？为了特么乌东打仗。讲道理乌东的局势中短期对于国内么有任何的卵影响，那么A股在怕什么呢？但问题的诡谲就在这儿，如果你没法证明昨天的利空不是利空，而眼下仗又还没打完，这个不是利空的利空还没出尽，那么你凭什么反弹呢？





难道仅仅是因为美股反弹吗？





人家美股的反弹，至少有两个基础。





第一是搅乱欧洲之后，叠加美元加息带来的资本回流。今天不少鹰酱的狗腿子们开始躁动了——加拿大第二大养老金宣布清仓俄罗斯资产，那么钱还能买什么呢？美股呗。资本回流是美股反弹的基础。





第二是发现美国对俄罗斯的制裁力度不及预期，市场暂时放心了。拜登在 24 号俄罗斯开始进攻乌克兰的时候，宣布美国要对俄罗斯进行秋风扫落叶般的经济制裁（sweeping economic sanctions），市场对此如临大敌。





后来，市场发现，拜登所说的制裁，实际上是有限度的。冻结了俄罗斯最大银行在美国的资产，限制俄罗斯在欧美市场发债，限制高科技进口，也就仅此而已。至于欧洲很多国家提出的把俄罗斯赶出 SWIFT 这种核武器级别的制裁，直接被德国总理舒尔茨否决了。而且制裁名单里还特意把俄罗斯最大的能源公司俄油给剃出来了，同时俄罗斯的「能源支付」方式依旧可以继续。这种制裁力度，就这？





但你A股反弹什么呢？





第二，早盘反弹的都是什么玩意？医药板块借着近期疫情再一次启动，而东数西算开始走强分化，昨天领跑的能源品种今天领跌。整个市场仍然是拆了东墙补西墙的存量搬家。至少目前看从成交和热门股的表现上，都不是正常的人气回暖的架势。





第三，技术上今天创业板的反弹高点，止步在了长期趋势线压力下。而沪指也是在接近3490一线的压力位之后止步。等于说近期最浅的一个压力都没有突破过去。就真的是纯粹的技术性反抽。有一点压力就撤。





怎么说呢，就你这反攻堪比乌克兰政府军了。





总的来说，我还是维持之前的判断，市场在这个位置要震底，外部的环境如何改变不了市场现阶段的震底需求。而且对于A股来说，更重要的是内部的很多因素目前没有出清。





市场马上要进入两会窗口，单边的上行或者下行都没什么机会。而题材层面也更趋向于存量搬运，所以操作上有得玩，但是不要浪。





这两天晚上对于俄乌冲突的事儿讨论的比较多。怎么去评价这件事情。谁是正义的一方。该不该同情乌克兰。怎么评价俄罗斯？





最逗的是今天突然看到很多呼吁和平的？？？





怎么了？是因为大家不习惯不是由美国发动的战争吗？





我觉得大家别加戏了，真的，你们是不是已经失去了开心看热闹的能力了。。。





如何评价俄罗斯我不知道，但外交部的表态我认为很有道理“美方有没有想过把一个大国逼到绝地的后果？”





乌克兰该不该同情轮不上我说话，但橙色革命之后，是他们的民众自己选了一个戏子当总统，是他们自己在俄罗斯主动撤兵之后，炮击乌东地区平民建筑挑衅毛熊。这样一个启动紧急动员要求18~60岁男性公民血战到底的总统，在开战之前已经把家人送出国？？？能选这种人，能干这种事儿。。。





俄乌冲突的背后，乌克兰的命运并不值得关注，因为在五常的履带下，任何小国的挑衅都只有被碾碎的命运。真正需要关注的是乌克兰背后的力量。





为什么英美一直在主动挑唆开战？为什么拜登又反复重申不出兵？





俄乌冲突中，乌克兰和俄罗斯双方都是被动的，甚至北约成员国这边，德法与英美在北约东扩的问题上，立场也是不一致的。最终乌克兰的挑衅下，毛熊出兵横扫，但是代价呢？





北溪2号在去年放行之后再一次被叫停，俄罗斯与欧洲的外交进程戛然而止，欧洲要面临更大的威胁，而毛熊要承担疯狂的制裁。





英美能得到什么呢？一个破碎的欧洲。一个能源被重创的德国。一个即将被制裁的俄罗斯。避险资金叠加美元加息下的疯狂回流，以对冲股市在加息之下面临的风险。





但仅仅是这些吗？





北约的拒绝出兵是否已经意味着组织架构的失败，法国为首的欧洲独立势力是否会重新抬头，放弃乌克兰是否宣告在特朗普之后美国进一步转向战略守势，这对于乌东以外的更多的奉美国为爸爸的地区和其所属的地缘政治关系又会产生什么影响？





所以，“仅仅是这些吗？”这才是我们要关注和思考的问题。