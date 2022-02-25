市场上涨了，看不少人一片歌舞升平，我们给浇盆冷水。





非要评价今天的反弹，我只能说是“非理性下跌之后的非理性反弹”——跌得没头脑，弹得不高兴。





第一，早盘第二小时成交量萎缩已经达到了几乎堪称是近期地量的水平，反弹动能戛然而止。资金对于这个反弹本身是比较看淡的。的确啊，你要说反弹，你首先要明白昨天为啥跌。那么昨天为啥跌呢？为了特么乌东打仗。





讲道理乌东的局势中短期对于国内么有任何的卵蛋影响，那么A股在怕什么呢？但问题的诡谲就在这儿，如果你没法证明昨天的利空不是利空，而眼下仗又还没打完，这个不是利空的利空还没出尽，那么你凭什么反弹呢？





第二，早盘反弹的都是什么玩意？医药板块借着近期疫情再一次启动，而东数西算开始走强分化，昨天领跑的能源品种今天领跌。整个市场仍然是拆了东墙补西墙的存量搬家。至少目前看从成交和热门股的表现上，都不是正常的人气回暖的架势。





第三，技术上今天创业板的反弹高点，止步在了长期趋势线压力下。而沪指也是在接近3490一线的压力位之后止步。等于说近期最浅的一个压力都没有突破过去。就真的是纯粹的技术性反抽。有一点压力就撤。





怎么说呢，就你这反攻堪比乌克兰政府军了。





这两天晚上对于俄乌冲突的事儿讨论的比较多。怎么去评价这件事情。谁是正义的一方。该不该同情乌克兰。怎么评价俄罗斯？





我觉得大家别加戏了，真的，你们是不是已经失去了开心看热闹的能力了。。。





如何评价俄罗斯我不知道，但外交部的表态我认为很有道理“美方有没有想过把一个大国逼到绝地的后果？”





乌克兰该不该同情轮不上我说话，但橙色革命之后，是他们的民众自己选了一个戏子当总统，是他们自己在俄罗斯主动撤兵之后，炮击乌东地区平民建筑挑衅毛熊。这样一个启动紧急动员要求18~60岁男性公民血战到底的总统，在开战之前已经把家人送出国？？？能选这种人，能干这种事儿，要我说乌克兰就是活该。





俄乌冲突的背后，乌克兰的命运并不值得关注，因为在五常的履带下，任何小国的挑衅都只有被碾碎的命运。真正需要关注的是乌克兰背后的力量。





为什么英美一直在主动挑唆开战？





为什么拜登反复重申不出兵？





俄乌冲突中，乌克兰和俄罗斯双方都是被动的，甚至北约成员国这边，德法与英美在北约东扩的问题上，立场也是不一致的。最终乌克兰的挑衅下，毛熊出兵横扫，但是代价呢？





北溪2号在去年放行之后再一次被叫停，俄罗斯与欧洲的外交进程戛然而止，欧洲要面临更大的威胁，而毛熊要承担疯狂的制裁。





英美能得到什么呢？一个破碎的欧洲。一个能源被重创的德国。一个即将被制裁的俄罗斯。避险资金叠加美元加息下的疯狂回流，以对冲股市在加息之下面临的风险。





但仅仅是这些吗？





北约的拒绝出兵是否已经意味着组织架构的失败，法国为首的欧洲独立势力是否会重新抬头，放弃乌克兰是否宣告在特朗普之后美国进一步转向战略守势，这对于乌东以外的更多的地缘政治关系又会产生什么影响？





所以，仅仅是这些吗？这才是我们要关注和思考的问题。