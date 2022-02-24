早盘两市震荡走低，个股普跌；截至午间收盘，上证指数跌0.89%，深证成指跌1.37%，创业板指跌1.25%；盘面上，东数西算概念继续分化，美利云、佳力图、贵广网络走出5连板；受俄乌局势影响，避险品种油气板块、天然气板块开盘拉升，贵金属概念股继续冲高，基建股开盘走弱，韩建河山、诚邦股份跌停；中药、新冠治疗板块回暖，工业母机、绿电板块、氢能源轮番拉升，京城股份涨停；教育股、NFT概念等板块跌幅居前。两市半天成交6927亿，外资净卖出29.31亿。





消息面上，当地时间24日，普京针对乌克兰局势发表紧急电视直播讲话时表示，他已决定在顿巴斯地区进行特别军事行动。





截止上午A股收盘，美股三大指数期货均跌超2%。





毫无疑问早盘乌东局势是市场进一步下跌的核心因素。说实话，消息公布前没看见有啥涨幅，消息公布后的跌幅也算一般。市场目前整体还是磨底。外部环境的影响很有限。





往前看，目前局势还有相当的变数和不确定性，需要观察。例如，是否会进一步爆发更大范围的实际冲突、还是更多停留在外交与制裁？后续更多的制裁更多针对乌东这两个地区还是涉及到俄罗斯？





从一般的规律来看，除非是爆发更大规模和波及更广泛的冲突，局部冲突对主要资产的影响不会特别显著且持续时间也相对比较短暂，往往是脉冲式的，并不会完全改变原有趋势。





我们回顾了90年代以来的案例中，除了2001年911事件是因为美国直接受到袭击所以引发了更大范围内的恐慌（发达股市平均下跌~5%、新兴市场跌幅高达~10%）且对市场的影响时间也更长外，其他几次的影响时间都是以周度计，市场在此期间的跌幅通常在5%左右。





不过，相比单纯因为风险偏好造成的避险交易，我们认为后续如果因为一些制裁导致的连锁反应和连带损失更加值得关注，主要是考虑到此次俄乌在全球部分资源品定价中的特殊性。截至2021年，全球每天约9800万桶的产量中，俄罗斯占比高达11%，1090万桶/天，俄罗斯贡献了全球油、气出口总量的12%和21%；欧洲对俄罗斯的油气供给依赖度更高，2021年俄罗斯出口欧洲油气贸易量占全球出口至欧洲贸易量的29%和36%，俄罗斯向欧洲输送的管道气约占欧洲天然气总进口量的35%。





能源方面的波动可能会是此次俄乌冲突带来的最大影响。





至于A股内部，早盘开始大搞分化，资金获利了结的力度非常强。怎么说呢，自己本着打一枪就跑，那就真的不能把所有的问题都推给外部环境。