利空逐步出清，指数进入底部，题材活跃有机会。





这三点是近期反复给大家提示的。然后就忽如一夜春风来了。3600家上涨，超百家涨停，成交量再次站上万亿。





周三的上涨主要是芯片半导体的集体发力。





昨晚卓胜微发布了好于市场预期的业绩快报。这给调整已久的半导体板块一剂强心针，从股价走势来看，去年7月高点以来，最大跌幅接近于腰斩。





然后今天整个芯片板块集体异动，东数西算和锂电池也继续强势。其实不光是业绩，从政策上来看，





东数西算继续高歌猛进，这个只能说众望所归。毕竟这是继“南水北调”“西电东送”“西气东输”后的又一大国家级超级工程。中国的这种国家级工程，就是不计投入，而且不考虑短时的产出。都是为将来一个时代的发展打基础。所以国家层面的资源调配，一定是核心品种超级受益，也会是一个长期有故事讲的因素。





实际上东数西算对于数字化的需求可以从今天的一号文件看出来。





之前市场普遍预期都是转基因，或者想往年走一波农机之类的工程机械。但政策直接把重点放在了农业的信息化上。可见数据产业化和产业数据化已经是未来中国经济发展的两大重要主线了。





因此，作为数据基础的硬件上涨也是必然的延伸逻辑。





对于现阶段的市场来说





外围乌东局势对市场的影响逐步出清。这个咱们分析过，打不打都和中国没啥关系。很多人认为中俄目前抱团，西方会不会一起施压。关键问题在于，就算没有乌东这事儿，施压也是常态不可能缓解。所以没必要作为一个特殊的要素去考虑。





尤其从市场本身的表现来看，军工和黄金这种标准的战争避险品种都没有太大的动作，证明市场里面的资金情绪还是比较稳定。





需要注意的是技术面的问题，目前沪指再一次进入3500点密集成交区的压力位，创业板也仅仅是震底没有重新回到趋势线上方。因此这个反弹大家要一分为二的去看。





一方面，这个位置基本上就是市场的中期底部没啥问题，题材的走势会很活跃。但另一方面，今天市场更多是针对昨天恐慌情绪的修复，谈单边行情还太早。





操作上不要盲目