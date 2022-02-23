早盘三大指数高开高走，个股普涨；盘面上，东数西算概念龙头强势依旧，一号文件发布，相关概念股开盘大涨，数字乡村、农机概念、广电系纷纷冲高，半导体芯片股全线反弹，江丰电子、北方华创等多股涨停；教育板块持续走强，中药板块、新冠药概念反复活跃，新天药业3连板，医美概念持续走强，光伏板块拉升，汽配股走高，煤炭股持续走低，油气板块、贵金属等板块跌幅居前。





外围乌东局势对市场的影响逐步出清。这个咱们分析过，打不打都和中国没啥关系。很多人认为中俄目前抱团，西方会不会一起施压。关键问题在于，就算没有乌东这事儿，施压也是常态不可能缓解。所以没必要作为一个特殊的要素去考虑。





尤其从市场本身的表现来看，军工和黄金这种标准的战争避险品种都没有太大的动作，证明市场里面的资金情绪还是比较稳定。





东数西算继续高歌猛进，这个只能说众望所归。毕竟这是继“南水北调”“西电东送”“西气东输”后的又一大国家级超级工程。中国的这种国家级工程，就是不计投入，而且不考虑短时的产出。都是为将来一个时代的发展打基础。所以国家层面的资源调配，一定是核心品种超级受益，也会是一个长期有故事讲的因素。





实际上东数西算对于数字化的需求可以从今天的一号文件看出来。





之前市场普遍预期都是转基因，或者想往年走一波农机之类的工程机械。但政策直接把重点放在了农业的信息化上。可见数据产业化和产业数据化已经是未来中国经济发展的两大重要主线了。





最后，行情反而没什么可说的。市场目前主要是针对昨天恐慌情绪的修复，谈不上单边行情。但需要注意的是，筑底基本上已经确认了，这个位置会是接下来市场的中期底部。