市场整体还是避险，接近4000家下跌，虽然这个数字在近期也不算罕见，但是从跌幅上看，跌得都很克制，3000多家维持在了3%以内的跌幅，跌超10%的只有10家。





而且从指数层面看，午后基本上市场就止跌了，走出一波拉升，幅度放一边，至少证明之前的判断是合理的——即东欧局势对A股的影响比较间接。





同时，大家看今天市场的热门股选择上，也不是避险为主，说实话A股算是比较理智的，避险资产最典型的比如黄金这种表现都差强人意，反而赛道股却回暖了不少，理矿、磷化工等等都有资金回流！东数西算继续保持领跑位置，人气上说实话是可以的。





说实话，目前东欧这局势确实是比较微妙，而且也没啥好判断的。今晚就看美股怎么走。毕竟昨天人家休市了，今天肯定要补跌。A股这边大概率还是指数不动，个股继续轮番活跃。





东欧这边，实际上就是预期差。上周资金不当回事儿，结果这周直接来了个王炸。不过核心问题咱们之前分析过，第一是历次局部战争都没影响股市方向。第二是确实对A股没啥影响。





眼下的状态还是控制好仓位，看热闹为主，毕竟这种见证历史的机会并不多。





就昨天普京这一套操作，只能说大帝确实是大帝。你说我要打，我没打，你说让我认怂，我不可能呢怂。现在是一脚极其刁钻的反重力射门，把皮球踢回乌克兰的戏子总统脚下。





顺带一提，普大帝能把这事儿憋住了等墩儿墩儿下班了再说，已经着实展现了对待南方某个老邻居的友好了。





留给乌克兰的选择空间不多。不承认独立？俄罗斯就有理由出兵保护主权国家。承认独立？那就做实国家分裂，未来失去更多。而独立出来的两个国家，不可能独立保证政权的完整性，必然成为俄罗斯附庸，或者干脆公投效仿克里米亚之前事





关键的是，看昨天普大帝的讲话，毛熊的心思似乎也不再乌东这一小嘎达。。。。昨天晚上普京的讲话里有几句话特别有意思——





“乌克兰不仅仅是我们的邻国。它是我们自身历史、文化和精神空间不可分割的一部分。”





“自古以来，这些生活在历史上一直是俄罗斯土地西南部的人们，都自称是俄罗斯人和东正教基督徒。”





“现代乌克兰完全由俄罗斯创建，或者更准确地说，由共产主义俄罗斯布尔什维克创建。这一进程几乎始于1917年革命后不久，列宁和他的同伙以对俄罗斯极其苛刻的方式进行——分离、切断历史上属于俄罗斯的土地。没有人问住在那里的数百万人，他们的想法。”





基本上就是“自古以来”+“不可分割的一部分”的魔改演绎版本。我估计这是大帝南下某个友邻国家之后学到的讲话智慧。





这里面传递的信号不仅仅是说承认顿、卢两州的问题，而是开始全面掰扯乌克兰历史的由来，哈哈哈哈哈哈这可就有点吓人了





所以，A股哆嗦一下也是正常的。





但是，还是那句话，东欧局势对国内的影响有限，不改变整个市场震底的节奏。