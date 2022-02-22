一觉醒来见证历史。





俄罗斯总统普京发表全国电视讲话，宣布承认顿涅茨克和卢甘斯克独立。





然后紧随其后，叙利亚、古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜四国和也门胡赛武装已经宣布承认顿卢两个共和国独立。（截至北京时间2月22日上午9点）





大帝确实是大帝。你说我要打，我没打，你说让我认怂，我不可能呢怂。现在是一脚极其刁钻的反重力射门，把皮球踢回乌克兰的戏子总统脚下。





顺带一提，普大帝能把这事儿憋住了等墩儿墩儿下班了再说，已经着实展现了对待南方某个老邻居的友好了。





留给乌克兰的选择空间不多。不承认独立？俄罗斯就有理由出兵保护主权国家。承认独立？那就做实国家分裂，未来失去更多。而独立出来的两个国家，不可能独立保证政权的完整性，必然成为俄罗斯附庸，或者干脆公投假如毛熊阵营。





这算是普京任上第三次扩张俄罗斯版图了，其实昨天晚上普京的讲话里有几句话特别有意思——





“乌克兰不仅仅是我们的邻国。它是我们自身历史、文化和精神空间不可分割的一部分。”





“自古以来，这些生活在历史上一直是俄罗斯土地西南部的人们，都自称是俄罗斯人和东正教基督徒。”





“现代乌克兰完全由俄罗斯创建，或者更准确地说，由共产主义俄罗斯布尔什维克创建。这一进程几乎始于1917年革命后不久，列宁和他的同伙以对俄罗斯极其苛刻的方式进行——分离、切断历史上属于俄罗斯的土地。没有人问住在那里的数百万人，他们的想法。”





基本上就是“自古以来”+“不可分割的一部分”的魔改演绎版本。我估计这是大帝南下某个友邻国家之后学到的地缘政治智慧。





这里面传递的信号不仅仅是说承认顿、卢两州的问题，而是开始全面掰扯乌克兰历史的由来，哈哈哈哈哈哈这可就有点吓人了





所以，A股早盘哆嗦一下也是正常的。





但是，还是那句话，东欧局势对国内的影响有限，不改变整个市场震底的节奏。