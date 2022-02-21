收盘后几个重要新闻，估计明天相关板块又要动。





一个是美国对台军售。没啥可说的，就是铁了心要当搅屎棍。咱们之前说过，中美关系已经捅破了窗户纸了，不用再寄希望于回到十年前的状态。所以未来对抗会是长期存在的客观事实。这里面最直接受益的就是军工。明天军工大概率要动。但是事件驱动的上涨持续性不会太好。军工股过去几年都是事件驱动，快起快落。真正能够让军工走出趋势的是业绩层面带来的上涨。





我们看实际上资金对于军工的认可还是可以的。2021Q4基金军工持仓占比为5.10%，环比增加1.08pct，创历史最高水平，且连续三个季度实现环比正增长。基金2021Q4军工持仓集中度61.5%，环比下降3.05pct。2021Q4军工超配比例进一步走高至1.91%，显示市场对军工板块投资热情的回归。进入2022年，Q1军工板块大幅回撤，基金调仓动作明显，基金持仓比例下行或成定局，但我们认为随着产业链产能释放，叠加行业高景气度持续，军工板块投资价值凸显





短期看，军工板块经过前期大幅回调，估值风险得到较为充分地释放，当前板块PE回落至53.4x（中枢为57x），安全边际较高，后期有望逐步企稳。基于EPS驱动逻辑，过去两年军工指数“进二退一”的表现明显，我们倾向于认为此次指数调整空间不多于上轮的涨幅；中期看，2022年作为装备采购“十四五”规划第二年，招投标有望密集落地，叠加产能瓶颈破除，行业景气度或将持续提升，未来三年行业较快增长依然可期；长期看，“建军百年奋斗目标”近在迟尺，“百年变局”势必将推动行业快速发展。





第二个消息是海外雅培奶粉出了问题，利好国内的奶粉企业。





最后是四大行将同步下调广州地区房贷利率的消息。这个和我们之前对于宏观经济的分析是吻合的。我看到有朋友说，资金都去炒楼了，A股药丸。





你看这话说得，好像这几年特么资金没炒楼的时候，A股就特么好过似的~~





盘面上看，东数西算继续成为全市场最亮的崽。这个实至名归，毕竟是继“南水北调”、“西电东送”后，又一大国家级超级工程。





甚至可以说是本轮调整后最大看点的政策利好。





我们认为东数西算工程有望拉动中西部算力需求全面提升，同时将带来巨大的投资空间，而对这个概念的深挖可以从五个层面来看。





1）IDC运营商；2）ICT设备；3）光模块光器件：东数西算工程的算力需求不断提升，对硬件侧的网络设备产生高需求；4）数据中心UPS；5）温控设备：也就是冷却设备的供应商。





与此同时，整个市场炒作政策受益的逻辑也是不一样的。所谓的数据要区分冷数据热数据，最直白的理解就是数据的运算对时效性是否有超高的要求。





从这个层面出发，东数西算最直接受益与高弹性方向为以创意信息、美丽云为代表的专注中国西部市场IDC产业链企业，此外东数西算是后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的“冷数据”率先向西转移





但“热数据”因为网络时延要求主要东部承接且PUE水平要基本控制在1.25以内，东部沿海低PUE的以海兰信为代表的海底数据中心或成为刚需





总的来说，指数继续震底，题材结构性爆发，除了东数西算以及延伸，继续提示大家关注农业相关，近期农机股已经走出一轮加速，可以继续关注。





等待一号文件落地兑现后，考虑是否离场。