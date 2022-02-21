东数西算继续成为全市场最亮的崽。这个实至名归，毕竟是继“南水北调”、“西电东送”后，又一大国家级超级工程。





甚至可以说是本轮调整后最大看点的政策利好。





我们周末在公众号做了具体的分析，当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构。算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。





我们认为东数西算工程有望拉动中西部算力需求全面提升，同时将带来巨大的投资空间，而对这个概念的深挖可以从五个层面来看。





1）IDC运营商；2）ICT设备；3）光模块光器件：东数西算工程的算力需求不断提升，对硬件侧的网络设备产生高需求；4）数据中心UPS；5）温控设备：也就是冷却设备的供应商。





与此同时，整个市场炒作政策受益的逻辑也是不一样的。所谓的数据要区分冷数据热数据，最直白的理解就是数据的运算对时效性是否有超高的要求。





从这个层面出发，东数西算最直接受益与高弹性方向为以创意信息、美丽云为代表的专注中国西部市场IDC产业链企业，此外东数西算是后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的“冷数据”率先向西转移





但“热数据”因为网络时延要求主要东部承接且PUE水平要基本控制在1.25以内，东部沿海低PUE的以海兰信为代表的海底数据中心或成为刚需





总的来说，指数继续震底，题材结构性爆发，除了东数西算以及延伸，继续提示大家关注农业相关，近期农机股已经走出一轮加速，可以继续关注。





等待一号文件落地兑现后，考虑是否离场。