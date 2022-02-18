昨天盘后东欧的局势变化，以及隔夜外盘的暴跌，导致了今早市场的低开。但A股现在确实和之前讲的一样，逐步开始脱离对于海外利空的影响。当然，这个利空主要是聚焦在东欧方面的。俄乌的问题对于A股的影响在消退，所以今天市场能够翻红主要还是看我们自身的腰杆硬。





当然了，客观讲，你要说有多硬，似乎也谈不上。盘面仍然是老样子，涨一天跌一天，板块快速的轮动。昨天领跑的新能源线，基本上今天板块指数又是全军尽墨。





可见我们说市场仍然处于一个相对疲弱的环境，这个是没啥改观的。目前外部因素消退，内部来看，我们一直在提示大家指数进入支撑区间。但是跌幅过大，且压制市场的因素，尤其国内宏观方面的压力并没有完全出清。所以我们不看好短期走出大逆转强反攻的可能。





更大概率，市场在这个位置跌势减缓，然后震荡筑底，这是大概率事件。





就目前的反弹节奏来说，我认为题材上的追涨与否都不是关键。更关键是市场整体。





第一要看能否放量。市场这几日反弹，不管是沪指还是创业板，量能都比较低迷。沪指马上面临3500点压力，如果不能放量，那么势必无法消化套牢盘压制。创业板的境遇大体相同。企稳以来这个窄幅震荡说实话不够看。当然，这里面有宁德、东财的压制，但是如果没法快速放量，很可能重蹈1月17日的覆辙。





第二是外围情况并没有那么乐观，今天盘后港股继续跳水，恒生的最终跌幅接近2%，今晚的美股又是个压力挑战。下周我们要留意是否出现顶住外围的逆势超预期情况出现。





如果能顶住外围压力，并且放量，就证明底部确实出现了。





但是中长期来说，我们不悲观，逻辑还是之前讲的逻辑——宏观数据的压力会转化成政策动力。而政策驱动历来是加速构建底部的关键因素。





今天市场能够挺住，一个重要的原因就是多低楼市降低首付比率。地产板块整体都被激活，这里面还包括上游的金融。另一个就是算力概念的横空出世。引爆一轮关注。





其实逻辑都差不多，我们在本周针对CPI、PPI的分析中已经给大家做了详细的解读。简单来说，宏观经济的压力，现在必须要做的就是激活投资和加速放水。





而自古放水无熊市，只要央妈开足马力，那什么都是浮云了