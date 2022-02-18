市场涨一半跌一半。





昨天盘后东欧的局势变化，以及隔夜外盘的暴跌是早盘市场走低的主要原因。但可以看到外部因素的影响在消退，市场临近午盘指数翻红。





这件事儿要一分为二的看。一方面，市场进入我们提示的支撑区间之后，开始反复的震荡磨底，向下的杀跌动力逐步消退，肉眼可见的在逐步出清外部环境的影响。





但另一方面，盘面仍然没有脱离一日游的大幅度轮动，同时所谓的抗跌也显得颇为被动，整体行情仍然相对较弱。原因也很简单——真正压制市场的外部因素并没有完全的出清。





所以我们维持之前的观点，方向上大概率要震底，很难一蹴而就的起来。尤其反弹要注意量能，如果无量反弹就要做好高抛的准备，操作上还是高抛低吸为主，短线做好波段。不要恋战。





题材和个股方面，东数西算工程正式全面启动，算力概念、大数据、数据中心等大数据概念股掀涨停潮，亚康股份、依米康、首都在线等十余股涨停；煤炭、钢铁等资源股震荡走强，新冠检测、新冠特效药等板块拉升走强，雅本化学、康泰医学均20CM涨停；地产股、猪肉股、养老概念等板块表现活跃，基建股震荡走强，浙江建投10天9板。





整体来说，仍然是弱势反弹的节奏，没什么太大的惊喜。





创业板方面继续受到头部权重的压制，像东财和宁德这种，短线走得这么拉垮，你说让他快速走出深V反弹难度是很大的，尤其目前的市场环境，资金更倾向于避险。





所以目前的心态应该是小富即安，不要想着单边的大牛行情。耐心等待市场风险出清。