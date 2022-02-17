市场整体还是反弹节奏，和之前提示的一样，进入支撑区间之后，首先是跌幅减缓。不过目前我认为还是以低位震荡做箱体为主，想要走深V的反转难度比较大。





有几个问题。





第一个是明显人心不稳，午后东欧那边一折腾，A股又来了一波跳水，沪指直接给砸绿了。就这状态装什么大头蒜啊。收盘后乌克兰那边又出了幺蛾子，俄罗斯指数已经先跌为敬了。





当然了，还是之前的观点，东欧不管打不打，对中国的影响都比较有限，但必须要注意的是A股这个习惯性的软骨头行为，是要警惕的。





第二个是板块轮动还是太过于暴力了。从这几天的走势看，整体已经企稳，但轮动上太猛了，并没有出现一个强势题材的持续性拉升，而是继续板块的快速轮动。大基建昨天高潮后，今天硕果仅存无几，旅游股直接从领涨干到领跌。





当然，旅游酒店方面，主要是受到了内地与香港疫情反复的影响，基本上都是掉头向下的跌法。，经济复苏的旅游方向也被抽血打压。国旅联合从涨停到跌停的跌法，这确实是比较惨烈。





但是从市场的轮动也能看出来，目前没啥增量资金，仍然是匮乏的存量在搬来搬去。大机构的背书之下，分化后资金直接掉头回到锂电为主的新能源方向，尤其碳酸锂涨价的逻辑还是继续坚挺。





但仍然不要忽视跷跷板的状态，整体上看，仍然是存量搬运的行情。





第三个就是成交量。。A股量能依旧维持在较低水平，是一个值得警惕的信号，量能不扩张的背景下，很难承接上方较大的解套盘抛压，因此行情角度而言，上证指数不放量加速上涨，大概率存在获利回吐可能性。





总的来说，先看低位相抵震荡，筑底需要时间。外部环境上，压制信心的因素并没有真正出清，所以短期谈不上大反转。但中长期来看，我们昨天分析了现阶段放水+基建似乎成为必选的政策方向。在这个背景下，市场的方向不需要过度的担忧。