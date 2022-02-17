市场整体状态比较温和，和之前提示的一样，进入支撑区间之后，跌幅减缓。但目前我认为还是以低位震荡做箱体为主，想要走深V的反转难度比较大。





毕竟从外部看，也没有支撑市场深V的环境。





尤其从市场目前的轮动看也是如此，并没有出现一个强势题材的持续性拉升，而是继续板块的快速轮动。大基建昨天高潮后，今天硕果仅存无几，旅游股直接从领涨干到领跌。





分化后资金转向锂电为主的新能源方向，新老基建都出现大幅度调整。





旅游酒店方面，主要是受到了内地与香港疫情反复的影响，基本上都是掉头向下的跌法。，经济复苏的旅游方向也被抽血打压。国旅联合从涨停到跌停的跌法，这确实是比较惨烈。





但是从市场的轮动也能看出来，目前没啥增量资金，仍然是匮乏的存量在搬来搬去。不要因为搬运的都是些熟悉面孔，就认为这不是存量游资的把戏。





当然，小赌怡情可以。但是大仓位的操作，是另一码事。





所以短线超跌反弹之后，要对行情有所警惕。





早盘行情之外，看到一个新闻。





浙江省人力资源和社会保障厅副厅长陈中今日在新闻发布会上表示，高校毕业生到浙江工作，可以享受2万到40万不等的生活补贴或购房租房补贴。大学生想创业，可贷款10万到50万，如果创业失败，贷款10万以下的由政府代偿，贷款10万以上的部分，由政府代偿80%。





能说什么呢，真牛逼，借50万政府帮你代偿最高42万。浙江真的是为了鼓励创业和引进人才拼了。只能说人家省份富裕不是没有道理的。人才真的是第一生产力。