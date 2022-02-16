午后市场整体回暖，有意思的是，知名美国媒体CNBC头版头条刊发题为《从瑞士信贷到高盛，投行称是时候买入中国股票了》的文章。文章指出，高盛、瑞信等五家国际大行集体看多中国。





好吧，内资跪下的时候，外资又要来抄底了。





其实相比于场内的涨跌，我认为大家需要关注今天的另一个数据。





早盘国家统计局公布了1月份的CPI、PPI数据。1月CPI同比增长0.9% PPI同比增长9.1%。





整体来说PPI继续保持高位，增速回落——说明生产端的输入性通胀没有解决。而CPI维持低位甚至不及预期，只能说明一点——居民消费的意愿仍然没有被带动。





当然，这里面有猪肉价格的拖累——猪肉价格跌幅达到42%，但即便如此，数据仍然不太乐观。





有人说是通缩，我觉得不至于，CPI的数据明显还是受到猪肉价格的影响比较大。目前真实的情况应该还是滞涨。





商品价格涨了，但是卖不出去！能降价促销吗？不能，因为卖的少，再降价，就不赚钱了。消费者为啥不买？因为物价涨速度远超收入涨速度，心怕了。对经济的预期悲观，只敢存钱，不敢消费！





PPI这个超高位是供给冲击导致的，国内又没有大宗商品定价权，国外疯狂涨，所以说到底还是去年的问题，中国在疫情中是世界工厂，但是这个工厂快被成本拖累死了。原材料价格历史高位，产品价格受限需求上不去，中游夹在中间两面挨捶。





所以近期国内一大批基建项目上马，实际上是在想办法把瘫掉的两架马车扶起来。这个时候最怕的就是CPI继续跌，但海外老美还准备加息。一旦国内流动性被抽离，可能就是滞涨转通缩，而通缩才是最可怕的。





所以其实我们想说的是——滞涨的风险从去年年中开始就一直漂浮在整个市场上空。眼下形成了一个极端形态，尤其随着年后美联储的表态变得更加危险。应对这个层面的办法刚才提到了，就是打通经济增长的通路。近期的基建密集上马是一个重要信号。除此之外，对冲海外加息，最确定性的一点就是放水是极大概率事件了。





我们国内习惯性的手段是以工代赈，所以不太可能像韩国美国那样直接给消费者大，或者是消费券，所以归根结底这回要看央妈的工具储备够不够用。





对于市场而言，前一段时间的下跌，我们也一直说过，与宏观经济层面的压力是有直接关系的。这种压力不一定是坏事，毕竟中国从来没有进入过通缩，况且央妈手里这么充足的弹药，以及猪头的回落已经给货币工具预留了充分的空间。





我认为这才是整个市场的支撑逻辑，毕竟自古放水无熊市，如果央妈真的开动货币工具，A股的底部就确实出现了。