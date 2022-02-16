早盘国家统计局公布了1月份的CPI、PPI数据。1月CPI同比增长0.9% PPI同比增长9.1%。虽然说PPI较去年的高点出现了明显回落，但通胀始终起不来，这就非常尴尬。





有人说是通缩，我觉得不至于，CPI的数据明显还是受到猪肉价格的影响比较大。目前真实的情况应该还是滞涨。





商品价格涨了，但是卖不出去！能降价促销吗？不能，因为卖的少，再降价，就不赚钱了。消费者为啥不买？因为物价涨速度远超收入涨速度，心怕了。只敢存钱，不敢消费！





现在的好消息就是如果剔除猪肉，CPI运行相对还比较平稳。但这玩意说实话也算不上好消息。cpi被猪拖累，ppi超高位。





这个超高位是供给冲击导致的，国内又没有大宗商品定价权，国外疯狂涨，所以说到底还是去年的问题，中国在疫情中是世界工厂，但是这个工厂快被成本拖累死了。原材料价格历史高位，产品价格受限需求上不去，中游夹在中间两面挨捶。





所以近期国内一大批基建项目上马，实际上是在想办法把瘫掉的两架马车扶起来。这个时候最怕的就是CPI继续跌，但海外老美还准备加息。所以最确定性的一点就是放水是极大概率事件了。这回要看央妈的工具储备够不够用。





产业方面，这几年打击的互联网垄断，教育、房地产实际上让国内经济少了很多发力点。尤其地产接下来会不会有进一步的政策转向是关注点。





但往好处想，自古放水无熊市，如果央妈真的开动货币工具，A股的底部就确实出现了。