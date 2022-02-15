昨天明确给大家提示，市场进入密集成交区间，会获得支撑，今天看，这个判断得到了市场的印证。





我重复一下昨天的观点——理论上讲，市场进入了密集成交区间，这个位置很难大幅度的单边深跌了。估计接下来几天会有反弹或者拉锯。大方向来说，跌速要慢下来了。





但还是那句话，不建议大家接飞刀。从两个层面看。第一，今天更多的是集中在超跌反弹的层面。尤其创业板的大幅度反弹，本质上还是权重股的超跌反弹。从创业板权重排行上看，前十大权重股，东财今天继续吃面，温氏股份横盘震荡，其他的都在拉升，而且，除了温氏股份之外，无一例外都是超跌形态。这种超跌反弹在参考价值上要打折扣。





尤其宁王的这个反弹，踩在颈线支撑上，我们无数次的提醒大家注意宁王这个价格带。你说是强支撑也好，你说是最后一道方向也罢。总之一旦跌破就会瞬间打开巨大的下跌空间，形态就彻底走坏。所以资金在这个位置自救是合理的。





第二，是在自救合理的情况下，自救的力度如何呢？从今天来看，至少沪指和创业板都是缩量反弹





所以我们维持之前的观点，市场在这个位置，是进入了一个支撑区间，最直观的感受应该是跌势减缓，但并不意味着会快速形成V字反转。





以A股的习惯而言，这种级别的调整，尤其在没有突发利空的背景下的这种调整，（最典型的例子就是疫情导致的下跌，会在短时间情绪出清之后快速反弹），很难一蹴而就的反弹。





真正值得注意的是，这一波下跌之后，估值相对调整到位的品种，可能会成为整个市场反弹中，下一波启动点的所在。





现在指数拉个红盘长阳容易，但是想要持续性的走强还是得靠成交量的不断放大，今天创业板走强最主要的还是靠着赛道股、医药股集体反弹贡献的，一直以来，赛道股和题材都是跷跷板关系，一边走强一边就退潮，是不是真的要起来了，还需要观察，这段时间脉冲一下然后回落调整好几天的走势已经不止一次了