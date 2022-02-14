三大指数上午叫半死不活，下午叫不死不活。





跌幅均达到1%及以上，绝了。保险、银行、券商等权重板块走低。截至收盘，上证指数跌0.98%，深证成指跌0.77%，创业板指跌0.52%





理论上讲，市场进入了密集成交区间，这个位置很难大幅度的单边深跌了。估计接下来几天会有反弹或者拉锯。大方向来说，跌速要慢下来了。





但还是那句话，不建议大家接飞刀——啥背景啊？家里有矿啊还是咋的？天天不怕亏钱要抄底？





盘面上，新冠特效药、CRO概念全天强势，雅本化学、博腾股份等多股涨停；旅游酒店板块涨幅居前，华天酒店、凯撒旅业涨停





目前看来，市场最大的炒作预期，就是后疫情时代的复苏概念。毕竟永远全面封锁不可行，经济活动还是要展开。说到底，经济如果完了，所有的都要完。保证经济发展才是更好的战胜疫情的关键。





而且目前国内已经不再对疫情产生恐慌。接下来就是何时和如何开放的问题。





旅游是一个典型的例子。第一波炒作是围绕“我要去旅游”炒作，各个景点的拉升是主线。然后本周开始第二波——怎么去旅游。开始聚焦疫苗等概念。





整体来看，复苏概念目前资金认可度极高且看有没有可能形成进一步的延伸炒作。





领跌的方面堪称是人间喜剧。周末东财注册关灯吃面的消息在圈内刷屏。周一东财自己上演了关灯吃面。





东方财富股票盘中大跌13.3%，领跌证券板块，广发、湘财等跌幅超过5%。能说什么呢？天道好轮回吧。有的事儿人在做真的不用天在看，投资者自己就看了。你把别人的苦难当财富密码的时候，就该想到有一天苦难会降临到自己头上。





不过单一一个关灯吃面的商标不至于跌得这么惨。从专业的角度看，东财的暴跌有两个原因，第一是东方财富现已进入转股期，在前两次转股期均呈出现显著回撤，本次转股达158亿元，本身存在一定下行压力；





第二是从公募持仓来看，大多数机构投资者是去年三四季度进入，截至21Q4主动权益类基金持仓9.52亿股，为公募第三大重仓股，目前价格已经逐步击穿他们的成本线，所以这个位置或进一步加剧波动。





但无论如何，我们更愿意相信关灯吃面本身就是这次暴跌的导火索，不作死就不会死 啊





早盘市场情绪比较两极分化，金融权重的下跌拖累指数，但是个股这边表现出了较强的抗跌性。





宁王反弹导致虽然东财大跌，但是创业板指数基本上维持横盘。这真的是有点唏嘘，当初东财也算是大权重，在创业板说一不二。转眼新人换旧人。当初的小甜甜，变成了牛夫人。





只能说世事无常，原以为只有人事如此，不料资本圈也不外乎。