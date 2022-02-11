首创证券原定于今日20时举办的宁德看跌路演会临时取消





哈哈哈哈哈，能说什么呢？你说国内这些机构吧，该有骨气的时候，都跪着。该齐头并进，都苟着。该鼓舞士气的时候呢，一个一个的落井下石。





临时取消路演，肯定是窗口指导了。但是你说这玩意不让看空，是不是有违市场化呢？咱也不知道，咱也不敢说。毕竟上涨的过程中当时有一口气看2060年业绩的研报，除了圈内嘲讽一下，也没啥说辞。





怎么说呢？





只能说各安天命吧。赛道的问题我们说过不止一次，高位的时候反复提示股价透支业绩，反复讲今年大面积扩产后面会不会成为下一个光伏是很大问题。然后外资离场的时候我们也在提示。





别人管不了，至少我们把风险提示在风口上。这么做不招人待见，但是时间最后证明了我们的预判是正确的。





回到大盘河边，市场毫无疑问还是弱啊。昨天说了，反弹和企稳都是卡在支撑位上的技术行为。今天再看，确实如此。





沪指止步3500的密集成交压力。创业板连续三天在2800的支撑位上磨蹭最终还是跌破了。现在创业板其实就是看宁德时代，宁王这个位置很尴尬，再跌就是颈线破位，空间就打开了。





惨不惨？惨。我们不想这个位置落井下石，但是说实话，目前的行情谈企稳和抄底都意义不大。看了一下。高位赛道破位的很多，还在创阶段新低，所以这个时候谈企稳，是没有意义的





医美龙头爱美客已经破位了，片仔癀马上，药明康德根本打不住，宁德时代这个时候根本不孤单。





医药破位下跌的是最多的，刀子也最密集。新能源的话，隆基股份也有点扛不住的意思。而且隆基算是估值较为合理的都这样了，逆变器龙头阳光电源也是持续破位，只有比亚迪死撑着，但也已经向下试了三次了，一次比一次凶险，关键从反弹量能上看也在减弱。





从整个市场上看，基本上就是资金在转换形态，从进攻转向防守。甚至都不能说是防守，大金融+大石油，这特么就是郭嘉队护盘。





但是大家伙一涨，小家伙们就稀碎，今天上涨的家数只有不到700家，醉醉的。真的。





石油早盘一度是领跑，中石油冲了5%，上涨的原因还是涨价，涨价的来由三个——美国天气寒冷加大需求，OPEC增产不积极+东欧局势紧张。怎么说呢。最大的变量都是不可控的。但是市场投入了巨大的热情，说明很可能这些因素已经是目前市场中最拿得出手的要素了。所以操作上多等一等没啥毛病。





不过从中期来看，机会都是跌出来的。我们维持昨天对于市场的判断。消费股的估值优势逐步显现了。



