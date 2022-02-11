早盘两市分化，沪指稍显强势，创业板指一度跌超1.5%；盘面上，受消息刺激，地产股开盘走强，多股涨停；景点旅游异动拉升，煤炭板块震荡走强，医药股再度低迷领跌两市，锂电池板块拉升回暖，汽车零部件板块震荡走低，数字货币走强，恒宝股份6连板；基建股反复活跃；汇通集团上演地天板；预制菜板块持续走低，临近午盘银行股冲高，保险股异动拉升，中国人寿盘中大涨超7%。





市场风格明显还是偏向蓝筹，宁德时代的跌势减缓，带动了锂电池喘口气。我么之前说了，宁王这个位置很尴尬，再跌就是颈线破位，空间就打开了。





但是说实话，目前谈企稳和抄底都意义不大。看了一下。高位赛道破位的很多，还在创阶段新低，所以这个时候谈企稳，是没有意义的





医美龙头爱美客已经破位了，片仔癀马上，药明康德根本打不住，宁德时代这个时候根本不孤单。





医药破位下跌的是最多的，刀子也最密集。新能源的话，隆基股份也有点扛不住的意思。而且隆基算是估值较为合理的都这样了，逆变器龙头阳光电源也是持续破位，只有比亚迪死撑着，但也已经向下试了三次了，一次比一次凶险，关键从反弹量能上看也在减弱。





从整个市场上看，基本上就是资金在转换形态，从进攻转向防守。事实上，对于市场来说，早盘杀伤力最大的还不是宁德时代的下跌，而是石油股的再一次暴起。





中石油涨幅6%，中石化也有3%的拉升，石油板块一骑绝尘，直接给其他品种带来了巨大的分流压力。这也是早盘指数尚可个股稀碎的原因——又是超过3500家下跌的盛况





石油上涨的原因还是涨价，涨价的来由三个——美国天气寒冷加大需求，OPEC增产不积极+东欧局势紧张。怎么说呢。最大的变量都是不可控的。但是市场投入了巨大的热情，说明很可能这些因素已经是目前市场中最拿得出手的要素了。所以操作上多等一等没啥毛病。





不过从中期来看，机会都是跌出来的。我们维持昨天对于市场的判断。消费股的估值优势逐步显现了。



