市场现在的情绪是极端的分化。





一方面是沪指连续四天放量反弹，另一方面是宁王准备拖着创业板一起下地狱。看上去是冰火两重天，而且哪边都有点措手不及。





但是其实仔细看，会发现市场并没有太大的变化。





沪指这边，连续四天反弹，对冲节前内外部因素（东欧局势+美联储加息+疫情）带来的短期利空，但是指数已经逼近3500点压力位了。能不能一次冲过去，恐怕还不好说。





创业板这边，我们反复说过赛道股的问题。宁王跌倒，带着整个新能源板块都要调整。今天创业板领跌的个股和全市场领跌的板块，清一色是新能源产业链。尤其，宁德时代都不算是整个新能源线先跌的。说实话，宁王的表现已经算是整个行业内抗跌的。相比于率先调整的亿纬锂能等等，宁王目前仍然在颈线位之上。





所以，宁德时代这一跌，有点大权重补跌的味道，看上去很凶，但又透着那么一点最后一跌的味道。创业板今天调整的猛，实际上也在我们节后画的趋势线上再一次企稳了。





而且午后看有资金在抄宁王，这就很微妙。我还是不建议这个位置大家去接飞刀，赛道股的问题是股价透支业绩，而且大资金走得很果断。对于宁德时代来说，最关键的不是今天跌了多少，而是接下来500元能不能守住。





500元是一道坎，跌破了一定会有恐慌盘出来加速，届时就很尴尬。创业板也是2800这个位置是遮羞布，跌破了就要看2600了。而且不论如何，都已经跌破趋势。





通常这种跌法，很难一口气拉回去，多一点耐心吧。





主板这边，反而一切向好。我们在年后重点提示了农业品种，近期开始强势走高。早盘养殖+农业股领跑。尤其猪肉股涨幅居前。





对于猪肉来说，目前看，市场还是比较倾向于拐点出现。前年疯涨一年，去年暴跌一年，然后今年基本上又到了价格周期拐点。虽然说，通常春节后会有一个需求断崖下跌带来的价格压力窗口。





但显然资金在目前的行情下也没什么好选的。开始疯狂进场。





需要提示一点。很多人对于猪肉概念的炒作预期，仍然停留在此前价格飞天的时代。但要注意的是，当时叠加的是猪瘟疫的影响，直接导致存栏量的历史低点。正常年景的价格周期不可能复制当年飞天猪肉的盛况。所以短期如果一波到位，我们更倾向于猪肉是一个短期概念。





与之相比，旅游近期表现不错，后疫情时代，对于国内开放的预期升温。这对于估值低点的旅游股来说，是一个刺激。当然，你要问我，什么时候可以开放，以及怎么开放，那我也不知道。这是技术官僚们的领域，咱等就好了。后续可以中期关注。





最后就是消费，我们认为消费仍然在震底，但是估值的优势已经开始体现出来了。这一波下跌没有破坏基本面，尤其如果国内的活动逐步开放，必选消费的需求量还会提升。这些都是对于2022年疫情逐步消退预期下的机会。我们认为是更偏中线的逻辑。