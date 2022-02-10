市场现在的情绪是极端的分化。





一方面，宁德时代拖着创业板死，今天早盘又逼近500元，冲击跌停。最近三天的下跌下来，形态已经被走坏了。后续能不能反弹不好说，但短期来看，宁德已经毫无疑问不再是空中加油，而改成顶部形态。这是必须承认的。





宁王跌倒，带着整个新能源板块都要调整。当然，宁德时代的下跌不算是整个新能源线的先驱。说实话，宁王的表现已经算是整个行业内抗跌的。相比于率先调整的亿纬锂能等等，宁王目前你仍然在颈线位之上。但接下来的幅度就很关键。500元是一道坎，跌破了一定会有恐慌盘出来加速，届时就很尴尬。





反而主板这边，一切向好。我们在年后重点提示了农业品种，近期开始强势走高。早盘养殖+农业股领跑。尤其猪肉股涨幅居前。





对于猪肉来说，目前看，市场还是比较倾向于拐点出现。前年疯涨一年，去年暴跌一年，然后今年基本上又到了价格周期拐点。虽然说，通常春节后会有一个需求断崖下跌带来的价格压力窗口。





但显然资金在目前的行情下也没什么好选的。开始疯狂进场。





需要提示一点。很多人对于猪肉概念的炒作预期，仍然停留在此前价格飞天的时代。但要注意的是，当时叠加的是猪瘟疫的影响，直接导致存栏量的历史低点。正常年景的价格周期不可能复制当年飞天猪肉的盛况。所以短期如果一波到位，我们更倾向于猪肉是一个短期概念。





与之相比，旅游近期表现不错，后疫情时代，对于国内开放流动的预期升温。这对于估值低点的旅游股来说，是一个刺激。后续可以中期关注。





最后就是消费，我们认为消费仍然在震底，但是估值的优势已经开始体现出来了。这一波下跌没有破坏基本面，尤其如果国内的活动逐步开放，必选消费的需求量还会提升。这些都是对于2022年疫情逐步消退预期下的机会。我们认为是更偏中线的逻辑。