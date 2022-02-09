大盘三连阳，连续三天上涨家数都在3500家以上——周一3513家上涨，周二3679家上涨，今天3501家上涨！每天都是百股涨停





怎么说呢，真的是老乡别走。打一闷棍揉三揉。





看上去A股变得不一样了，但是仔细看看，发现还是那个熟悉的味道。





谷爱凌夺冠，远望谷股票涨停，任子威今日再冲金，任子行大涨。就强行关联吧。谐音梗扣钱不知道这届游资清楚不清楚。





总的来看，第一轮重点杀跌的赛道品种开始收窄跌幅。从消息面上看，其实外部环境没有太大的变化。我们认为本轮调整，主要还是两方面，内部是严重透支业绩。外部，是受外围利空消息及美国新一轮对中企业制裁影响。





这一点同时引发了创新药和新能源两大主流热门赛道龙头股的宽幅调整。又由于当下市场情绪的低迷，所以踩踏现象十分严重。情绪上的多杀多是昨天市场出现踩踏的原因。





也正因此，我们在昨天收评中提示，所有的利空基本上都偏短线。我们认为新能源赛道经过此前调整，估值回落明显。





不过在当前市场风险偏好尚未充分修复的背景下，负面信息往往会形成过度解读与反应。这也是昨天悲观情绪导致成长股板块的“多杀多”的原因。





而且，我们认为大幅调整之后，目前场内风险偏好修复不会一蹴而就。因此操作上还是要谨慎。从基建股的分化也能看出，整体人气相对还是低迷。





但总体而言，情绪的稳定是肉眼可见的。过去三个交易日，市场出现放量反弹，证明当前位置，对于观望资金仍然具备吸引力，而且很多股票确实跌出了相对合理的价格。





而远期来看，稳增长政策的加速推进与发力、广义流动性的逐步宽松、经济增速触底信号的出现，都有望带动市场请虚企稳反弹，接下来我们判断到两会前，大概率是震荡和筑底阶段，从而再酝酿一轮新的反弹机会。