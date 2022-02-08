创业板带动了整个市场的下跌，尤其盘中下跌有点惨烈，一度跌幅达到4.5%。也算是开年一记闷棍，让投资者知道A股大爷永远是你大爷。





不过最终创业板在昨天划定的支撑位附近企稳反弹，沪指也得到喘息，随着超跌股的拉升翻红。





影响周二市场的因素是多方面的。其一是东欧的地缘政治因素。其二是赛道股的杀跌。其三是美国再一次对我们的公司出手，医药股躺枪。





历史来看地缘政治对全球风险偏好影响并不持久，包括随着对峙而产生的对能源价格的影响也是如此。实际上今天看，大量的能源股都走出调整。实际上相比于东欧的问题，美联储的货币方向对于全球市场的影响反而更大。





不过后续随着美联储加息/缩表的预期逐步趋于稳定，海外市场企稳，叠加国内政策友好环境，A股市场或将迎来由守转攻的阶段。目前利率期货隐含美联储加息预期持续高涨，历史来看，预期不稳定的阶段，美股市场都存在一定的调整压力。1月27日将迎来美联储议息会议，此后市场对美联储加息/缩表预期有望趋于稳定，不论是预期加息三次还是加息四次，当加息/缩表预期趋于稳定的时候，美股或逐步企稳。尽管临近春节长假，存在持股过节还是持币过节的权衡，但国内并不存在明显的利空因素。业绩下行已经成为市场一致预期，不会成为主导市场的核心因素，当前国内政策也处在持续宽松阶段。随着降息和LPR的下降，近期票据利率明显上行预示着信用逐步企稳回升。调整尾声，不必过于悲观。





而后两者来看，创新药龙头药明康德被美国列入“未经核实的名单”股价直接打到跌停，创新药板块直接遭到活埋博腾股份、凯莱英、昭衍新药等等。中美对峙的新常态市场基本上已经接受，利空局限在细分行业，不会向整个市场蔓延。反而赛道股的下跌会更有持续性。





赛道股的问题我们之前说过很多次，本质就是透支业绩。公司是不是好公司，是的，业绩是不是好业绩，是的。但是股价透支了未来几年的业绩，最后牛皮吹不动了，就开始跑得快。其实外资当时减持是最后一个立场信号。很多朋友非要博顶部。最后就是博死了。这几天有朋友留言说拿着赛道股怎么办。





有时候投资就是这样，你不在正确的时间做正确的决定，后面无论怎么做都是错。所以这个时候唯一的办法只有认错。挨打要立正。然后找机会再赚回来，而不是说将错就错。





多少深套的投资者就是认为将错就错能解决问题的？然后就一套不复返了。





正如昨天所说，节后开门红主要是反馈假期外盘因素和政策利好。实际上的含金量有限。而目前看也正应了我们说的——这种级别的下跌很少有能够一蹴而就企稳反弹的。





不过总的来说，盘面遭遇的利空都偏短期和结构性，这也是午后市场能拉起来的原因。目前大家应该在下跌中寻找结构性机会了。不过大的原则上，还是多看少动，耐心等待市场企稳。