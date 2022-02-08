创业板指有点惨烈，真的是虎虎生风的就跌超了4%





A股真的是永远可以相信。你大爷永远是你大爷。





今天创业板大跌有两大板块，一个新能源领跌，龙头宁德时代一度大跌超过10%，说句实话，连宁王都走成这样，就更不要去说其他品种，整个板块怎么能够好得了呢？





赛道股的问题我们之前说过很多次，其实外资当时减持是最后一个立场信号。很多朋友非要博顶部。最后就是博死了。这几天有朋友留言说拿着赛道股怎么办。





有时候投资就是这样，你不在正确的时间做正确的决定，后面无论怎么做都是错。所以这个时候唯一的办法只有认错。挨打要立正。然后找机会再赚回来，而不是说将错就错。





多少深套的投资者就是认为将错就错能解决问题的。





另一个是医药股这边出了问题，创新药龙头药明康德被美国列入“未经核实的名单”股价直接打到跌停，创新药板块直接遭到活埋博腾股份、凯莱英、昭衍新药等等。





说实话，这跌法有点前年那味儿了。





正如昨天所说，节后开门红主要是反馈假期外盘因素和政策利好。实际上的含金量有限。而目前看也正应了我们说的——这种级别的下跌很少有能够一蹴而就企稳反弹的。





对于操作策略，还是多看少动，耐心等待市场企稳。