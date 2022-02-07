难得的开门红，基本上就是大象起舞的行情。大基建午后掀涨停潮，近20股涨停，地下管网、水利、钢铁、水泥等板块持续拉升，房地产板块震荡走强





直接利好还是发改委的政策。春节假期期间，国家发改委再度表示，要适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量，有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展。





从数据看，1月建筑新订单和预期指数环比升3.3和4.5个百分点，好于预期。





此外，住建部强调不把地产作为短期刺激经济的手段，这意味着未来基建将是主要加速方向，这是与过往最大不同也是基建能获超额收益原因。





午后各种锦上添花的新闻也来凑热闹：





1. 截至2月6日，已有山东、北京、河北、江苏、上海、广东、浙江、四川等八个省市发布了2022年重大项目投资清单，共6501个项目，总投资额合计至少超15.6万亿元。





2. 雄安新区今年重点项目超200个 总投资超7000亿





整体来看，基建股确实迎来一波政策红利期， 尤其考虑到今年是碳达峰政策密集落地年，是新能源电力等建设大年，加上传统的经济不行投资来凑的政策习惯，相关领域仍然值得期待。





但说实话，像中国石油这种级别的拉升9%，能不能持续真的挺值得怀疑的。





尤其以油气板块一直以来的尿性来说，一日游是常态。今天石油股的上涨很大程度是原油价格带动，但美元升值背景下，大宗的价格能走多远是个问题。往往是油气板块拉升，其他板块遭殃，油气板块回落，其他板块继续遭殃。





今天创业板的走势就是最好的见证，赛道股普遍高开低走，没能接住节前埋伏的获利盘





而从整个市场的角度来说，除了基建的利好之外，确实找不到现阶段足以抬升指数的利好支持。通常市场这个位置这个力度的回落之后，很难快速的拉升，所以我们对年后开门红的含金量是打折扣的。





短期来看，最大的几个问题，仍然是国内的宽松政策能否有效传导，毕竟美国那边的加息是实打实的，国内能不能真的逆风大级别释放流动性？这其中，其实就包括了对于基建的政策支持。





所以短期情绪炒作之后，大概率还是要看数据的进一步反馈才能确认方向。短线可以继续看基建类品种的表现，另一条主线可以关注一号文件预期下的农业品种。但中期必须要看到宏观数据的向好，才能真正确认趋势。