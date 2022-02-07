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开门红有多大含金量

(2022-02-07 12:07:41)
转载
早盘两市大幅高开，随后高位震荡，创业板指稍显弱势；两市超3500股上涨；盘面上，春节期间国际原油期货大涨，油气板块开盘走强；数字货币、冬奥文创概念股轮番走强，锂电板块震荡拉升，稀土永磁板块大幅走高，汽车整车板块持续走强，航运概念持续拉升，基建股持续活跃；猪肉股开盘大幅走弱，新冠治疗、酒店旅游、养殖业等板块跌幅居前。

整体来看，很明显，今天主板强于创业板，最主要的还是大金融和大基建在发力了，发改委说得还是挺有效果的，可创业板这边就没有这么好运了，最主要的还是赛道股高开低走，没能接住节前埋伏的获利盘

其实对于市场来说，周一的强势没有太大的争议。毕竟假期外围基本上是上涨为主，尤其是美股和亚太市场。

但说实话，从假期的数据上来看 ，并没有太强的利好支撑。消费的终端数据反馈并没有超预期。也因此，今天上涨的品种，几乎都是针对假期政策利好的反馈，而没有基本面带动下的走高。这对于后续行情的持续性就要打折扣。

尤其以油气板块一直以来的尿性来说，一日游是常态，美元升值背景下，大宗的价格能走多远是个问题。往往是油气板块拉升，其他板块遭殃，油气板块回落，其他板块继续遭殃。

所以市场的走势，今天不重要，重要的是今天的补涨之后怎么动作。

通常而言，市场这个位置这个力度的回落之后，很难快速的拉升，所以我们对年后开门红的含金量是打折扣的。

短期来看，最大的几个问题，一个是国内的宽松政策能否有效传导，毕竟美国那边的加息是实打实的，国内能不能真的逆风大级别释放流动性？另一个就是国内基本面的改善如何。消费渠道的数据反馈目前仍然能看到是承压的。最直观的体现就是白酒、调味品今天的整体走弱。

养殖业也在年后会形成一个需求下跌带来的价格弱周期，这也是今天养殖板块回落的关键。

所以，还是要多一点警惕

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