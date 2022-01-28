春节前最后一个交易日了。这种行情说实话，没什么太多的看点。





看空的已经跑了，留下的理论上应该都是看多的。





只不过我没想到，最后一天浓眉大眼的权重还能再砸一下。所以能说什么呢？





能把金融股+茅台这种砸下来的，你说是散户？我反正是不信的。





昨天就跟大家说过，机构所谓的回购，只是一个意向，而不是已经出手了。说白了，真的见底了，人家不会大张旗鼓的说，反而会变得悄咪咪的。之所以大张旗鼓的喊出来，就是为了让其他人去接盘。





甚至机构希望接盘的也不是散户，因为咱们不够格。





所以就是这么点儿事儿——理论上应该稳了，但是实际上都在跑得快。





早盘宁德时代借着业绩超预期，挺起腰杆给全国股民拜年。下午权重就按着人家脑袋说，你这鞠躬鞠得不标准，给爷下去。





于是就都下去了。





理论上说，市场有企稳的基础。





从2021年12月份的中央经济工作会议和政治局会议，以及之后各部委、各省2022年工作计划中可以看出，对稳增长的决心毫不动摇。部分经济先行指标已在回暖，采购经理人指数已经连续2个月回升，未来经济数据改善确定性较强。





中国人民银行连续1个月内两次下调LPR利率，同时进行了降准、下调公开市场操作利率，释放了稳增长的决心。作为主要经济体中少数实施常态化货币政策的国家，我国货币政策空间充足。





近日的FOMC会议声明鹰派，但未超市场预期。美联储将可能快速收紧货币政策，加息将根据经济和市场的反应做出调整，突然性的不在计划内的收紧风险可能性较小。俄乌战争风险虽然对市场情绪有一定的影响，但1月末原油以及天然气价格显示现阶段风险可控





最后，全A估值持续消化为A股带来上行空间。截至2022年1月27日，全部A股市盈率为18倍，大部分行业市盈率均有不同程度的下降，医药生物、有色金属、石油石化等行业估值历史分位数已降至8%以下。目前全A估值已下降至较低位置，估值性价比逐步抬升。





这些因素都是理论上市场应该重视的因素，我认为也是机构喊话的原因。但还是那句话，理论上的东西太多了。最后行不行还得看资金认不认。





但资金认不认是需要时间的，散户投资者大可不必跳这个火坑。





一直劝大家观望等待，希望关注我的朋友大家都做到了。





但无论如何把，牛年真的是挺不容易的。大家这一年辛苦了。行情不给力，但心情要美丽。感谢大家又一年的关注和支持。提前祝大家新年快乐。





不管行情怎么样，踏踏实实过年先。