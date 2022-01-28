春节前最后一个交易日了。这种行情说实话，没什么太多的看点。





看空的已经跑了，留下的自然是看多的。





真的觉得有风险的早就提前撤了，也不会再今天操作，所以市场在今天形成反弹，说白了就是留下来的看多资金，和一些博节后拉升的资金在博弈。





典型的翘尾而已，而且说实话，春节假期前跌一跌是正常的，但是越强势的市场翘尾的拐点应该越早。向今年这种临门一脚反弹一下的走法，已经是低迷到极致了。





怎么形容呢？整个市场全看创业板表现，创业板全看宁德时代表现。宁德时代昨天晚上发布业绩。基本上就是——宁德时代给全国股民拜年了的感觉。





只能说新的产业龙头里面，终于有一个有实力又有良心的。





从基本面上说，市场中期来看构建底部是大概率事件。

首先，我国经济各项指标改善确定性较强。2020年中国率先控制疫情，尽快复工复产，最早实现经济正增长。2021年，我国GDP增长8.1%，增速在全球主要经济体中靠前。近期宏观经济面临一定下行压力，但从2021年12月份的中央经济工作会议和政治局会议，以及之后各部委、各省2022年工作计划中可以看出，对稳增长的决心毫不动摇。部分经济先行指标已在回暖，采购经理人指数已经连续2个月回升，未来经济数据改善确定性较强。





其次，我国货币政策的空间和政策工具充足，能够较好的应对外部冲击。中国人民银行连续1个月内两次下调LPR利率，同时进行了降准、下调公开市场操作利率，释放了稳增长的决心。作为主要经济体中少数实施常态化货币政策的国家，我国货币政策空间充足。未来信贷和社融数据大概率出现积极变化，将为行情开启提供动力。





第三，美联储货币政策收紧在预期之内。近日的FOMC会议声明鹰派，但未超市场预期。美联储将可能快速收紧货币政策，加息将根据经济和市场的反应做出调整，突然性的不在计划内的收紧风险可能性较小。俄乌战争风险虽然对市场情绪有一定的影响，但1月末原油以及天然气价格显示现阶段风险可控





最后，全A估值持续消化为A股带来上行空间。截至2022年1月27日，全部A股市盈率为18倍，大部分行业市盈率均有不同程度的下降，医药生物、有色金属、石油石化等行业估值历史分位数已降至8%以下。目前全A估值已下降至较低位置，估值性价比逐步抬升。





但是操作层面不建议参与博反弹，我们还是昨天的观点——真的底部出现不会是一天就结束的。





但凡告诉你错过了今天就错过了进场点的也不会是真的底部。





耐心等一等吧，等年后再说。