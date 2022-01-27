倒数第二个交易日，超过4300家下跌，过110家跌停。全体吃面的日子。整个市场只有260家上涨，日内跌7个点以上的超过400家。今天蒸发估计近2万亿。





还是那句话：





感性上我很希望A股站起来，但是理性上当前市场就是先躺平为妙。





今天盘后各种利好乱飞，总理说要稳定预期。六大公募巨头出手：自购超5亿。只能说市场毫无疑问是超跌的，毕竟基本面没啥利空，完全是海外捣乱。





但是会不会就这么止跌？这是个问题，15年的历史历历在目——当一辆泥头车从山上溜下来，你没有玉石俱焚的心情是真的很难拦下来。





自购不是说不好，但毕竟是近日起开始自购，换句话说人家还没开始买呢。就这种表态吧，真的不值钱，毕竟本身做的就是低买高卖的生意，口号喊起来无非是怕自己一家力量不够。





我觉得大家理智上还是要淡定点。毕竟真的见底的时候不会没有上车机会。真正的底部出现也绝不会是错过一天就错过全部。





换言之，需要靠接飞刀搏命博出来的底部，都不是真的底部。





而政策层面目前实际上直接利好很有限。真的有真金白银的利好，也不至于全靠口号。





口号喊得山响，基金公司站出来作秀，你就要思考他们为什么喊。如果真的出现底部，难道不应该是悄咪咪建仓么。





都希望别人去垫背，都希望自己摘桃子，所以证明市场的分歧还没有结束。接下来不论是下跌还是震荡，都坦然面对，踏踏实实等年后了。官媒的口号都不管用，那么基金公司的喊话就更是扯淡了。在下行趋势面前本来就是杯水车薪





现在引发全球市场杀跌的因素很简单，就是美国通胀受不了要加息了，要收紧银根受到冲击的肯定是资本市场，像很多好的赛道都已经暴涨过





美联储收割，加上东欧这嘎达不太平。加上疫情对国内的经济压力。怎么算跌一跌都是正常的。