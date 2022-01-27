还是那句话：





感性上我很希望A股站起来，但是理性上当前市场就是先躺平为妙。





真的见底的时候不会没有上车机会。真正的底部出现也绝不会是错过一天就错过全部。





换言之，需要靠接飞刀搏命博出来的底部，都不是真的底部。





而政策层面目前实际上直接利好很有限。真的有真金白银的利好，也不至于全靠口号。





口号喊得山响，15年那会怎么走还历历在目——没有真金白银投入，全凭喊口号是没用的。基金公司站出来作秀，你就要思考他们为什么喊。如果真的出现底部，难道不应该是悄咪咪建仓么。





都希望别人去垫背，都希望自己摘桃子，所以证明市场的分歧还没有结束。接下来不论是下跌还是震荡，都坦然面对，踏踏实实等年后了。官媒的口号都不管用，那么基金公司的喊话就更是扯淡了。在下行趋势面前本来就是杯水车薪





现在引发全球市场杀跌的因素很简单，就是美国通胀受不了要加息了，要收紧银根受到冲击的肯定是资本市场，像很多好的赛道都已经暴涨过





美联储收割，加上东欧这嘎达不太平。加上疫情对国内的经济压力。怎么算跌一跌都是正常的。





回到今天的行情，场内就只有大金融护护盘了





节前我们认为没啥悬念，值得猜一猜的就是会不会跌破3400。就当前这个鸟样子，说什么见底都早。不论是不是出现底部，都踏踏实实等着年后再说。





昨天说了，年前企稳就是胜利，但是目前看这个小目标确实是有难度