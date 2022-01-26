大跌之后终于有反弹，怎么说呢。一分为二的看吧。





一方面是说节前的垃圾时间，我们给过大家一个理论，目前就跟挤牙膏一样，看空的资金已经都跑没了，然后外部环境变化相当于用力挤了一下，新的看空需求被挤出来。但能够反弹，也就意味着，对于新的利空，市场已经基本上消化了。





其实和昨天给大家分析的一样，都不是什么中期的利空，短期影响市场之后，就可以无视了。很多朋友担心东欧那边打起来怎么办，我们后文给大家重点分析





最主要的是马上小长假了，就这么个市场，不可能快速反弹，所以能企稳就是胜利。不能奢求更多。





另一方面，必须要说，这个节前的窗口确实是政策啥的要啥没啥。早间看新闻，都是官媒喊话





证券时报鼓励投资者：下跌是最大的考验 忍耐和积极应对则是获取奖赏的重要路径

证券日报头版喊话机构投资者：挺起A股的脊梁！

然后几个头部券商帮衬着喊应该买，不要卖。





怎么说呢，道理确实是这么个道理，但是但凡有点真金白银的利好，也不至于全凭一张嘴喊口号了。所以，感情上我是希望A股站起来。但是理智上我觉得还是自己先躺倒。





其实市场怎么回事儿大家都心里清楚，最大的不确定性还是俄乌冲突。这事儿我们昨天也说了，上文也说了，其实对A股影响不大。 可好巧不巧的是赶上了春节





所以不确定性被小长假的空窗期放大了。那么战争究竟会对A股产生什么影响呢？





我们由近及远选取了90年代后的6次战争，叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。





考虑到开战的影响是全面而广泛的，因此选择：股票（美股、港股、A股）、美元、黄金和大宗商品（原油、工业金属、农产品）4个大类资产进行观测，以主要资产指数和国际交易品种作为指标进行观察。

得到以下几个核心结论：





结论1（权益）：长期不改变股市牛熊，更多是关键节点上短期冲击。





1）不同权益市场看，所在国家与战争关系越密切影响越大，美股＞港股＞A股。美国直接或间接参与6场战争，影响最大；对港股影响更多是通过美股传导，例如海湾战争和阿富汗战争期间明显观察到港股跟随美股走出U型行情；A股关联度不大，仅科索沃战争期间北约轰炸我国大使馆A股短暂下跌。





2）针对美股，美国涉及战争越深，美股反映越大；同时对美股影响并非单一方向。海湾战争最为明显，对美股的影响时长最长；同时海湾战争美股呈现U型行情，初期下跌，当战争局势倾向美国时，美股出现反弹。





3）战争对美股的影响并不是仅是下跌单一方向。当战争局势倾向美国时，美股出现反弹，例如海湾战争美股出现U型行情。





结论2（美元）：战前美元因避险情绪上涨，长期不受影响。战争正式打响之前，国际资本往往受避险情绪影响而买入美元，因此会造成开战前夕美元指数的上涨。仅美国深度介入的海湾战争阶段美元走势稍有不同，先跌后涨，呈现U型走势。





结论3（黄金）：战前避险情绪短期推高金价，局势明朗金价回落。历次开战前的酝酿阶段，因避险情绪，金价普遍走高；但当历次战争出现决定短期战争局势的事件发生后局势明朗之后，金价随之走弱。





结论4（商品）：对石油影响最为显著，且石油作为避险商品其受战争的影响和黄金相似。在酝酿阶段价格上涨，局势明朗后价格下降，在长时间维度上维持之前趋势。





而且就简单的推导一下，真的不一定谁是输家。





美国能输吗？只要一开战避险需求叠加美联储加息，资金就会回流美国本土，赢麻了。





英国能输吗？反正人家早就脱欧了，大肉吃不到，跟着儿子变爹的美国后面捡点残羹剩饭还是可以的。





法国能输吗？短期看起来输了，但是长期来看，美国不敢直接介入冲突，实际上宣告了北约的失败，北约的失败标志着法国为首的欧洲独立势力的长远政治胜利，后面欧洲军队的建立可以拿到台面上了，欧盟一体化进一步加强也势在必行，所以法国的结果是先输后赢，赢在十年二十年后





对于中国来说，西边打起来，自己东边的压力大减，赢了。





而俄罗斯一战收复半个乌克兰+阻止北约东进，怎么想都不会输，当然，前提是不像当初慈父打芬兰那么拉垮





只要毛熊不拉垮，那么就是一个只有乌克兰受伤的世界达成了（当然，德国长期看输得更多）





所以，，，A股就怂成这个鸟样子也是挺服气的