证券时报鼓励投资者：下跌是最大的考验 忍耐和积极应对则是获取奖赏的重要路径

证券日报头版喊话机构投资者：挺起A股的脊梁！





怎么说呢，道理确实是这么个道理，但是但凡有点真金白银的利好，也不能就这儿一张嘴喊口号。所以，感情上我是希望A股站起来。但是理智上我觉得还是自己先躺倒。





其实市场怎么回事儿大家都心里清楚，最大的不确定性还是俄乌冲突。这事儿其实对A股影响不大。 可好巧不巧的是赶上了春节





所以不确定性被小长假的空窗期放大了。那么战争究竟会对A股产生什么影响呢？





我们由近及远选取了90年代后的6次战争，叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。





考虑到开战的影响是全面而广泛的，因此选择：股票（美股、港股、A股）、美元、黄金和大宗商品（原油、工业金属、农产品）4个大类资产进行观测，以主要资产指数和国际交易品种作为指标进行观察。

得到以下几个核心结论：





结论1（权益）：长期不改变股市牛熊，更多是关键节点上短期冲击。





1）不同权益市场看，所在国家与战争关系越密切影响越大，美股＞港股＞A股。美国直接或间接参与6场战争，影响最大；对港股影响更多是通过美股传导，例如海湾战争和阿富汗战争期间明显观察到港股跟随美股走出U型行情；A股关联度不大，仅科索沃战争期间北约轰炸我国大使馆A股短暂下跌。





2）针对美股，美国涉及战争越深，美股反映越大；同时对美股影响并非单一方向。海湾战争最为明显，对美股的影响时长最长；同时海湾战争美股呈现U型行情，初期下跌，当战争局势倾向美国时，美股出现反弹。





3）战争对美股的影响并不是仅是下跌单一方向。当战争局势倾向美国时，美股出现反弹，例如海湾战争美股出现U型行情。





结论2（美元）：战前美元因避险情绪上涨，长期不受影响。战争正式打响之前，国际资本往往受避险情绪影响而买入美元，因此会造成开战前夕美元指数的上涨。仅美国深度介入的海湾战争阶段美元走势稍有不同，先跌后涨，呈现U型走势。





结论3（黄金）：战前避险情绪短期推高金价，局势明朗金价回落。历次开战前的酝酿阶段，因避险情绪，金价普遍走高；但当历次战争出现决定短期战争局势的事件发生后局势明朗之后，金价随之走弱。





结论4（商品）：对石油影响最为显著，且石油作为避险商品其受战争的影响和黄金相似。在酝酿阶段价格上涨，局势明朗后价格下降，在长时间维度上维持之前趋势。





所以，，，就怂成这个鸟样子也是挺服气的